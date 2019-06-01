Hamit Altıntop'un TFF yönetimindeki ilk açıklamaları

Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanı Nihat Özdemir'in yönetim kadrosunda bulunan Hamit Altıntop, mutluluğunu dile getirdi.

TFF'de yeni dönem başladı. Nihat Özdemir'in başkanlığa getirilmesiyle yönetimde yer alacak olan Hamit Altıntop, seçim sonrası açıklamalarda bulundu.

Türk futboluna hizmet edecek olduğundan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Altıntop şu ifadeleri kullandı:

"Tarihte ilk kez böyle bir şey oluyor. Alpay Özalan ve Hakan Ünsal'a verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyorum. Ben yönetici olarak yeni olabilirim ama birçok konuda tecrübemiz var. Sıfırdan başlamıyoruz. İnsanlar bunu bilsin. Nihat Özdemir'e bana güvenmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi top bizde. Sorumluluk alacağız ve inşallah güzel şeyler ortaya koyacağız."

Nihat Özdemir de eski milli futbolcu için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hamit Altıntop kardeşime görev teklif ettik. O da sağ olsun kırmadı. Yönetim Kurulumuzda futboldan gelen bir çok kişi var, iş adamı olan birçok kişi var. Bu yönetim kuruluyla Türk futbolcunu ileriye taşıyacağımıza tüm kalpten inanıyorum"