HABER /  SPOR

Nihat Özdemir kimdir? Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı

Nihat Özdemir kimdir? Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçim sonucu Fenerbahçe'nin eski 2. başkanı ve basın sözcüsü Nihat Özdemir, yeni TFF başkanı oldu.

TFF başkan adaylığı için Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı başvuruda bulunmuştu. Ancak başkan adaylığı için sadece Nihat Özdemir'in gerekli koşulları yerine getirdiği ifade edildi.

Böylelikle Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek başına aday girerek 174 oyla başkan seçildi.

Tüm kulüplerin desteğini alan ve adaylık için gerekli imzaları toplayan Nihat Özdemir, birlikte çalışacağı ekibini de belirlemişti. Özdemir'in listesinde İbrahim Usta, Servet Yardımcı, Ali Düşmez, Selim Soydan, Hamit Altıntop, Muzaffer Nasıroğlu, Yılmaz Büyükaydın, Mustafa Hacıkerimoğlu, Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı bulunuyor.

nihat özdemir

Demirören istifa etmişti

Yıldırım Demirören, 28 Şubat'ta TFF Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Başkanlık görevini genel kurula kadar vekaleten Hüsnü Güreli yürütmüştü.

Nihat Özdemir kimdir?
Özdemir, 5 Nisan 1950 tarihinde aslen Bitlisli olan bir ailenin çocuğu olarak Diyarbakır’da doğmuştur. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden makine yüksek mühendisi olarak mezun oldu.

Nihat Özdemir, Limak Holding’in Sezai Bacaksız ile kurucu ortağıdır. 1976 yılında LİMAK İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.yi kurmuş; Türkiye’nin önde gelen resmi ve özel kuruluşlarının Baraj, Sulama Tesisleri, Boru Hatları, Arıtma Tesisleri, Yollar ve Anahtar Teslimi Fabrika işlerini zamanından önce üstün kalite ile tamamlamış ve artan bir yoğunlukla yeni işlerin yapımını üstlenmiştir.

90'lı yıllarda Ankara sanayi odası meclis başkanlığı görevinde bulundu. 1995-96 yıllarında Ali Şen (spor adamı) ile birlikte Fenerbahçe yönetimine girdi. 2000 yılından itibaren de Aziz Yıldırım ile birlikte çalışmaya başladı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın hissedarıdır.


Limak Şirketler Grubu; 1995’te turizm, 1997’de enerji, 2000’de çimento sektörlerine girdi. 2008 yılında havalimanı işletme sektörüne adım attı. Aynı yıl Limkon Konsantre Meyve Suyu Tesisleri’ni açarak gıda sektöründe yeni bir başlangıç yaptı.

Limak Grubu, enerji üretiminin yanına 2010 yılında enerji dağıtımı ve enerji ticareti alanlarını ekledi. 2011 yılında devir aldığı İskenderun Limanı’yla liman işletmeciliği sektörüne girdi.

nihat özdemir

Hala LİMAK Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Nihat ÖZDEMİR aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübünün eski 2.Başkanıdır.

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin Başkanlığı da yapmıştır.

Nihat Özdemir, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 1.6 milyar dolarlık servetiyle 14. sırada yer almaktadır.

Eşi ve çocukları
Nihat Özdemir, Gülseren Özdemir ile evlidir. Batuhan Özdemir adında oğlu ve Ebru Özdemir adında kızı vardır.

nihat özdemir

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Futbol dünyası şokta! Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti
Futbol dünyası şokta! Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti
TFF başkan adayı Nihat Özdemir temel hedefini açıkladı
TFF başkan adayı Nihat Özdemir temel hedefini açıkladı
Tottenham ve Liverpool maçı öncesi 5 gözaltı
Tottenham ve Liverpool maçı öncesi 5 gözaltı
FETÖ okulunda tespit edildi ABD kapatmak için harekete geçti
FETÖ okulunda tespit edildi ABD kapatmak için harekete geçti
Kasımpaşa yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez ile imzaları attı
Kasımpaşa yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez ile imzaları attı
Halı sahada 14 öğretmeni gözaltına alan savcının görev yeri değişti
Halı sahada 14 öğretmeni gözaltına alan savcının görev yeri değişti
ÖNCEKİ HABERLER
Takdir almak için kaç puan gerekiyor e okul karne sorgulama
Takdir almak için kaç puan gerekiyor e okul karne sorgulama
Kurban bayramı ne zaman 2019 bayram tatili kaç gün?
Kurban bayramı ne zaman 2019 bayram tatili kaç gün?
31 mart sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenir?
31 mart sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenir?
E okul karne bakma nasıl olur TC ile karne notu sorgulaması
E okul karne bakma nasıl olur TC ile karne notu sorgulaması
2019 bayram tatili ne zaman başlıyor günü
2019 bayram tatili ne zaman başlıyor günü
Arefe günü noterler açık mı 3 Haziran noter çalışma saatleri
Arefe günü noterler açık mı 3 Haziran noter çalışma saatleri
Ramazan bayramında eczaneler kapalı mı olacak 2019
Ramazan bayramında eczaneler kapalı mı olacak 2019
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu Erdoğan'ı neden alkışladığını açıkladı
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu Erdoğan'ı neden alkışladığını açıkladı
Yorumlar