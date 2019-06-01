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Soyer talimat verdi İzmir'de kadın şoförler dönemi başlıyor

Soyer talimat verdi İzmir'de kadın şoförler dönemi başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda yeni bir devrime hazırlanıyor. Başkan Tunç Soyer'in ESHOT ziyaretinde dile getirdiği otobüslerin direksiyonunda kadın şoförlerin de bulunması yönündeki talimatı üzerine harekete geçildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplu ulaşıma yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz haftalarda ESHOT Genel Müdürlüğü'ne yaptığı ziyarette personelle bir araya gelen Soyer, kurum olarak çok zorlu bir görevi başarıyla yerine getiren ESHOT'un tek eksiğinin kadın şoförler olduğunu dile getirmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi gereken şartları taşıyan 100 kadın otobüs şoförü arıyor

Toplu taşıma araçlarının direksiyonunda kadınların bulunmasının vatandaşla olan ilişkilere olumlu yansıyacağını dile getiren Başkan Soyer'in bu talimatı şimdi hayata geçiriliyor. ESHOT Genel Müdürlüğü, belediyenin İZELMAN şirketi aracılığıyla gerekli şartları taşıyan 100 kadın şoför istihdam etmek için İŞKUR'a başvuru yaptı. 

Son başvuru tarihi 11 Haziran 

Türkiye İş Kurumu'nun web sitesinde (www.iskur.gov.tr) yayınlanan iş ilanına göre 40 yaşından gün almamış, en az ilköğretim mezunu D sınıfı veya 2016'dan önce alınmış E sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar değerlendirmeye alınacak. Öncelikli olarak adaylardan en az 1 yıl deneyime sahip olanlar istihdam edilecek. Ayrıca, 1 yıllık deneyime sahip olmayan adaylar için ise İŞKUR’un “İşbaşı Eğitim Programı” başarı ile tamamlayan adayların istihdamı sağlanacak.

1 Haziran'da başlayıp, 11 Haziran'da son bulacak başvurular sadece mail yolu ile (personel@izelman.com.tr) adresinden yapılabilecek. 

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