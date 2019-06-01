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Tottenham ve Liverpool maçı öncesi 5 gözaltı

Tottenham ve Liverpool maçı öncesi 5 gözaltı

 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ve Tottenham takımları arasında bugün oynanacak final maçı öncesinde Madrid kentinde çıkan olaylarda 5 İngiliz taraftar gözaltına alındı.

Olay hakkında yapılan açıklamada final maçı için Madrid'e gelen İngiliz taraftarlardan beşinin kentin farklı yerlerinde çıkardığı şiddet olaylarından dolayı gözaltına alındığı bildirildi. Taraftarların kamu düzenini bozmak ve polise karşı koymakla suçlandıkları belirtildi.

Çıkan olaylarda biri polis, bazı yaralıların da olduğu kaydedildi.

Öte yandan final maçı için Madrid kent merkezinde kurulan etkinlik alanlarında toplanan taraftarlardan en az 25'inin sıcak hava ve alkol kullanımından dolayı fenalık geçirdiği ve sağlık görevlilerinin müdahale ettiği açıklandı. İngiliz taraftarlardan 4'ünün hastanede olduğu bilgisi paylaşıldı.

taraftar

Final maçı için çoğu biletsiz 70 bin kadar İngilizin Madrid'e gelmesi bekleniyor. 

Başkent Madrid'de polis, jandarma ve özel güvenlik görevlilerinden oluşan toplam 4 bin 700 kişilik bir ekip güvenliği sağlamak için çalışıyor. 

Metropolitano Stadı'nda Liverpool ve Tottenham takımları arasında oynanacak final maçı TSİ 22.00'de başlayacak.

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