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LGS birinci ve ikinci oturumu sona erdi

LGS birinci ve ikinci oturumu sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci ve ikinci oturumu sona erdi. 

50 soruluk sözel alandan oluşan ve 75 dakika süre verilen sınavın birinci oturumunda öğrenciler, 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sorularını yanıtladı. 

İki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak sınavın ikinci oturumu 11.30'da başladı.

Sınavın ikinci oturumu, 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika sürdü. Bu bölümde öğrenciler, matematik ve fen bilimlerinden soruları yanıtladı.

lgs
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