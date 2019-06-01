HABER /  BEŞİKTAŞ

Quaresma'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna çok sert yanıt

Quaresma'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna çok sert yanıt

Yaz döneminde Beşiktaş'tan ayrılıp-ayrılmayacağı merak konusu olan Ricardo Quaresma, Fenerbahçe ya da Galatasaray'dan teklif alıp almadığı sorusuna sert yanıt verdi.

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılıp ayrılmayacağı büyük merak konusu olan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov ile Bakü'de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen yıldız isim, geleceğiyle ilgili olarak "Beşiktaş'la olan mukavelem devam ediyor. Kariyerimi burada bitirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Ben satılık insan değilim"

Fanatik'te yer alan habere göre; Siyah Beyazlılar'daki kontratı 2020 yazında sona erecek olan 36 yaşındaki Q7, futbolda her şeyin mümkün olduğunu ve bir gün Azerbaycan'a transfer olabileceğini söylerken Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif alıp almadığına ilişkin bir soruya ise "Ben satılık insan değilim. Türkiye'de ancak Beşiktaş'ta oynarım." şeklinde yanıt verdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İntihara kalkıştı çevredekiler aralarında para toplayıp vazgeçirdi
İntihara kalkıştı çevredekiler aralarında para toplayıp vazgeçirdi
Binali Yıldırım'dan 'Kadir Topbaş'ı neden ziyaret ettiniz' sorusuna bomba yanıt
Binali Yıldırım'dan 'Kadir Topbaş'ı neden ziyaret ettiniz' sorusuna bomba yanıt
TOKİ 22 ilde 240 iş yeri ile 69 konutu satışa çıkardı
TOKİ 22 ilde 240 iş yeri ile 69 konutu satışa çıkardı
Mutfakta timsahla karşılaştı şoka girdi
Mutfakta timsahla karşılaştı şoka girdi
WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange idam edilebilir
WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange idam edilebilir
Sevilla transferi duyurdu! Yıldız oyuncu 5 yıl boyunca kadroda
Sevilla transferi duyurdu! Yıldız oyuncu 5 yıl boyunca kadroda
ÖNCEKİ HABERLER
31 mart sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenir?
31 mart sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenir?
Af haberleri 1 Haziran Mart genel af çıkar mı son haber geldi
Af haberleri 1 Haziran Mart genel af çıkar mı son haber geldi
Kadir Suresi ile Kadir Gecesi Namazının kılınışı nasıl?
Kadir Suresi ile Kadir Gecesi Namazının kılınışı nasıl?
TFF başkan adayı Nihat Özdemir'in listesinde kimler var?
TFF başkan adayı Nihat Özdemir'in listesinde kimler var?
Evde bakım maaşları bayram öncesi yatar mı?
Evde bakım maaşları bayram öncesi yatar mı?
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu Erdoğan'ı neden alkışladığını açıkladı
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu Erdoğan'ı neden alkışladığını açıkladı
3600 ek gösterge seçim sonrası çıkar mı ne zaman çıkar?
3600 ek gösterge seçim sonrası çıkar mı ne zaman çıkar?
AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu Ek seferler başlattılar
AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu Ek seferler başlattılar
Yorumlar