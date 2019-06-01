Quaresma'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna çok sert yanıt

Yaz döneminde Beşiktaş'tan ayrılıp-ayrılmayacağı merak konusu olan Ricardo Quaresma, Fenerbahçe ya da Galatasaray'dan teklif alıp almadığı sorusuna sert yanıt verdi.

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılıp ayrılmayacağı büyük merak konusu olan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov ile Bakü'de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen yıldız isim, geleceğiyle ilgili olarak "Beşiktaş'la olan mukavelem devam ediyor. Kariyerimi burada bitirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Ben satılık insan değilim"

Fanatik'te yer alan habere göre; Siyah Beyazlılar'daki kontratı 2020 yazında sona erecek olan 36 yaşındaki Q7, futbolda her şeyin mümkün olduğunu ve bir gün Azerbaycan'a transfer olabileceğini söylerken Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif alıp almadığına ilişkin bir soruya ise "Ben satılık insan değilim. Türkiye'de ancak Beşiktaş'ta oynarım." şeklinde yanıt verdi.