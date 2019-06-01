TFF başkan adayı Nihat Özdemir'in listesinde kimler var?

Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığından istifa etmesinin ardından yeni başkan bugün belli oluyor. Peki başkanlığın en güçlü adaylarından olan Nihat Özdemir'in listesinde kimler var?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün Ankara'da JW Marriott Otel'de gerçekleştirilecek. Bir önceki yönetimin mali ve idari açıdan ibrası için oylama yapıldıktan sonra başkan adayları konuşmalarını yapacak ve başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

Saat 11.00'de başlayacak genel kurulda 5 isim; Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı başkanlık için yarışacak.

Yönetim kurulunun 14 asıl ve 14 yedek üyesi ile denetleme kurulunun 5 asıl ve 5 yedek üyesinin seçimi de yapılacak.

NİHAT ÖZDEMİR’İN LİSTESİ

- İbrahim Usta

- Servet Yardımcı

- Ali Düşmez

- Selim Soydan

- Hamit Altıntop

- Muzaffer Nasıroğlu

- Yılmaz Büyükaydın

- Mustafa Hacıkerimoğlu

- Mehmet Baykan

- Erhan Kamışlı