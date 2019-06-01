MSB'den son dakika Pençe Harekatı açıklaması 3 terörist daha öldürüldü

TSK'nın Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı'nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu" denildi.