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Bakanlık açıkladı: Pençe harekatında 4 terörist daha öldürüldü

Bakanlık açıkladı: Pençe harekatında 4 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada: Kuzey Irak'ta devam eden operasyonda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Toplam 19 oldu

Böylece harekat kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu.

Operasyonlar aralıksız sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 27 Mayıs tarihinde başlattığı 'Pençe Harekâtı' sürüyor. Ateş destek vasıtaları ve savaş uçaklarınca yapılan atışlarla teröristlerce kullanılan mağara, sığınak, barınak ve mühimmat depoları tam isabetle vuruldu.

 Özel eğitimli komandoların da katıldığı harekâtta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, devam eden harekâtta etkisiz hale getirilen terörist sayısının 19'a ulaştığını duyurdu.

Ayrıca,  ATAK taarruz helikopterinin yaptığı atışlarla teröristlerin bir doçka mevziini imha ettiği açıklandı.

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