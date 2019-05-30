Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan o eseri takdim etti! Ülkemize kazandırmak için...

Milli Eğitim Bakanlığınca, "Geçmişten Günümüze Fotoğraflarla Mesleki ve Teknik Eğitim Kitabı" yayımlandı. MEB Bakanı Ziya Selçuk da kitap için takdim yazısı kaleme aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Osmanlı'dan günümüze mesleki ve teknik eğitimde yaşanan gelişmeleri tarihsel sıra ve fotoğraflarla anlatan "Geçmişten Günümüze Fotoğraflarla Mesleki ve Teknik Eğitim Kitabı" yayımlandı.

Kitapta Ahilik, Bacıyan-ı Rum, Lonca Teşkilatı, Gedik Sistemi ve Enderun Mektebi ile başlatılan tarih yolculuğu günümüzün yeni eğitim modeli ile dikkati çeken mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile tamamlanıyor.

Eğitim kurumlarının fotoğrafları eşliğinde okuyucunun ilgisine sunuldu

MEB, yeni bir uygulama olarak Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi kapsamında, eğitimin farklı boyutları ile ilgili çalışma ve değerlendirme raporları yayımlamaya başladı. Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi'nin beşincisinde "Geçmişten Günümüze Fotoğraflarla Mesleki ve Teknik Eğitim" ele alındı. Çalışmada, Tanzimat'tan bugüne mesleki ve teknik eğitimle ilgili gelişim ve dönüşüm, eğitim kurumlarının fotoğrafları eşliğinde okuyucunun ilgisine sunuldu.

Çok iyi bir tecrübeye sahip olunduğunun adeta tezahürü

Eğitim kurumları ile ilgili kısa bilgilerin yer aldığı çalışma, Türkiye'de mesleki ve teknik eğitim köklerinin ne kadar derinliğe sahip olduğunu gösteriyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kitap için kaleme aldığı takdim yazısında, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e mesleki ve teknik eğitim sürecinin, aslında ülke olarak çok iyi bir tecrübeye sahip olunduğunun adeta tezahürü olduğunu ifade etti.

Bu eser bir girizgah niteliğinde

Selçuk, "Raflarda kalan siyah beyaz fotoğrafların tozunu üflemekten ibaret olan işbu çalışmamız, maziden kalan meslek eğitimi deneyimimizi hatırlayıp atiyi şekillendirmek gayesi gütmektedir. Bu eserin bir girizgah niteliğinde olduğunu ve ileride meslek tarihimize dair başka eserleri de ülkemize kazandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğimizi vurgulamak isteriz." değerlendirmesinde bulundu.