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YKS'nin 1 oturum ne zaman yapılacak? ÖSYM'den YKS giriş belgeleri açıklaması

YKS'nin 1 oturum ne zaman yapılacak? ÖSYM'den YKS giriş belgeleri açıklaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav giriş belgelerini internet üzerinden temin edebilecek.

ÖSYM, 15-16 Haziran'da yapılacak YKS'ye girecek adayların sınava giriş belgelerini http://ais.osym.gov.tr adresinden açıkladı.

YKS'nin 1 oturum ne zaman yapılacak?

YKS'nin 1. oturumu 15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak.

ÖSYM'den YKS giriş belgeleri için yapılan açıklama şu şekilde;

15 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 09.00'dan itibaren edinebileceklerdir.

Sınav salonları için önemli uyarı

ÖSYM, 15 Haziran'da gerçekleştirilecek olan sınav için adaylara saat uyarısında bulundu. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için saat 10.00'dan sonra salonlara alınmayacağını duyuran ÖSYM, Yabancı Dil Testi (YDT) için ise bu saatin 15.30 olduğunu duyurdu.

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