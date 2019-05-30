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Chelsea kupayı aldı Başakşehir kazandı

Chelsea kupayı aldı Başakşehir kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Chelsea'nin Arsenal'i yenmesi, Medipol Başakşehir'i de etkiledi. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön elemeden başlayacak.

İngltere Premier Ligi'ni 3. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti alan Chelsea, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasıyla takımların Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını etkiledi. Bu sonucun ardından Fransa'nın Olympique Lyon takımı Şampiyonlar Ligi'ne direk katılma hakkı elde etti.

Daha önce Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemede başlaması beklenen Başakşehir ise elemelerde 1 turu otomatik atladı. Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön elemeden başlayacak Başakşehir ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı garantiledi.

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