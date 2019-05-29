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Beşiktaş'ın yeni hocası Abdullah Avcı oldu

Beşiktaş'ın yeni hocası Abdullah Avcı oldu

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile anlaştı. Tecrübeli teknik adam, Medipol Başakşehir ile yollarını ayırmak için görüşüyor. Çaykur Rizespor'dan ayrılan Okan Buruk'un Başakşehir'in başına geçmesi bekleniyor.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Başakşehir ile sezon içerisinde 5 yıllık sözleşme imzalayan Avcı, kulübüyle sözleşmesini feshetmek için görüşüyor. Ayrılık kesinleştiğinde Abdullah Avcı Beşiktaş'a 3 yıllık imza atacak.

Okan Buruk Başakşehir'e

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile anlaşmasının ardından Çaykur Rizespor'dan ayrılan Okan Buruk da Başakşehir'in başına geçecek. Okan Buruk'un menajeri "Okan hoca Başakşehir ile anlaştı. Avcı'nın ayrılmasından sonra imza atacak" ifadelerini kullandı.

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