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Arjantin'de genel grev hayatı durdurdu

Anadolu Ajansı
Arjantin'de genel grev hayatı durdurdu

Arjantin'de Devlet Başkanı Mauricio Macri hükümetine karşı düzenlenen genel grev nedeniyle başkent Buenos Aires'te toplu taşıma araçlarının yanı sıra havaalanlarında hizmet verilmedi.

Arjantin'de Devlet Başkanı Mauricio Macri hükümetine karşı Genel Çalışma Konfederasyonunun çağrısıyla ülke çapında önceki gece itibarıyla başlayan genel greve çok sayıda sendika katıldı.

Metrobüs, metro ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının çalışmaması nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, Buenos Aires'te adeta bir tatil günü yaşandı.

Genel grev nedeniyle bankalar da hizmet vermezken, okullar ve hastaneler grevden olumsuz etkilendi.

Başkentte hükümet karşıtı gösteriler

Öte yandan, Buenos Aires'in çeşitli yerlerinde hükümet karşıtı protesto ve yürüyüş düzenlendi.

Şehrin merkezindeki Obelisco dikilitaşında sabah saatlerinden itibaren toplanan bazı sol görüşlü sendikalar hükümeti protesto etti.

Arjantin resmi haber ajansı TELAM'da yer alan habere göre, Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne, genel grev nedeniyle ülkenin 40 milyon pezo (yaklaşık 5,4 milyon lira) zarara uğradığını açıkladı.

Dujovne, geçen ay düzenlenen genel grevin de ülkeye yaklaşık 35 milyon pezo (yaklaşık 4,7 milyon lira) kaybettirdiğini hatırlattı.

Ülkenin Ulusal Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich de bu grevin, Macri hükümetine karşı düzenlenen beşinci genel grev olduğunu hatırlatarak, "Grevlerden bıktık, ikide bir grev yapıyorlar. Sendikaların desteklediği bir parti hükümetin başına geçmeyince sürekli grev yapıyorlar" dedi.

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