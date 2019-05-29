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Hazine'den 1 milyar avroluk kira sertifikası ihracı

Hazine'den 1 milyar avroluk kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 1 milyar 1 milyon 950 bin avroluk kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi. Bakanlıktan yapılan duyuruda satış tutarları bilgisinin Merkez Bankası'na iletileceği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, bugün 1 milyar 1 milyon 950 bin avro tutarında, 31 Mayıs 2019 valörlü ve 29 Mayıs 2020 itfa tarihli kira sertifikası ihracı yapıldı.

Duyuruda, kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisinin İHS (Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla Merkez Bankası tarafından iletileceği belirtildi.

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