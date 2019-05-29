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Kadri Gürsel yeniden cezaevine gönderildi

Eski Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan dava kapsamında, 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan gazeteci Kadri Gürsel, denetimli serbestlik hükümleri için cezaevine gönderildi. 

İSTANBUL 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, eski Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının da arasında bulunduğu 18 sanığa verilen kararların temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 19 Şubat'ta verdiği kararla, 18 sanık hakkında, yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini usul ve yasaya uygun buldu. 

Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 2 yıl 6 aylık hapis cezası onanan ve kendisine tebliğ edilen gazeteci Kadri Gürsel, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu. 

Gürsel, infaz müdürülüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, denetimli serbestlik hükümleriyle ilgili işlemlerinin başlatılması için cezaevine gönderildi. Cezaevindeki bu işlemlerin bitmesinin bir, iki günü bulabileceği öğrenildi. 

Gürsel Twitter'dan duyurdu

Kadri Gürsel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hakkımdaki 2,5 yıllık hükmün infazı için aldığım çağrıya uyarak bugün Başsavcılığa başvurdum. 11 aylık tutukluluğum, 2,5 yılın hapisteki infaz süresini karşılamaktadır. İnfaz gerekçesiyle yeniden hapsedilmem hukuka aykırıdır. Cumhuriyet davasında verilen 11 aylık süresini tutuklu geçirdiğim 2,5 yıllık hapsin infazı, yasa gereği denetimli serbestlik yoluyla olmak zorundadır. Buna rağmen hapse konulmam söz konusudur." ifadelerini kullandı. 

Yerel mahkemenin kararı

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2018'de açıkladığı kararında, Twitter'daki "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'yu "terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan ise Akın Atalay'ı 7 yıl 13 ay 15 gün, Mehmet Orhan Erinç'i 6 yıl 3 ay, Mehmet Murat Sabuncu, Ahmet Şık ve Aydın Engin'i 7 yıl altışar ay, Hikmet Aslan Çetinkaya'yı da 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırmıştı.

Aynı suçtan, sanıklar Bülent Utku'nun 4 yıl 6 ay, Yusuf Emre İper'in 3 yıl 1 ay 15 gün, Kadri Gürsel'in 2 yıl 6 ay, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ile Önder Çelik'in de 3 yıl dokuzar ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden heyet, sanıklar Bülent Yener, Günseli Özaltay ve Turhan Günay'ın tüm suçlardan beraatini, firari olan gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ile İlhan Tanır'ın ise dosyalarının ayrılmasını karara bağlamıştı. 

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