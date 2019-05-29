Etek boyu tartışmasında hakim görevden alındı

HSK avukatın etek boyunu tutanağa geçiren hakim Mehmet Yoylu tedbiren görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İstanbul'da duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini açıklayarak, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Gül ise "Yargı mensubunun davayla değil de kıyafetle meşgul olması kabul edilemez" dedi.

HSK, duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren görevden uzaklaştırdı.



Ne olmuştu?

Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim ile kadın avukat arasında "etek boyu" tartışması yaşandı. Hakim, etek boyunun avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu söyleyerek, etek boyunun fotoğrafının çekilmesini istedi. Bununla da yetinmeyen hakim, bir de tutanak tutturdu. Olayın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından HSK harekete geçti. HSK, olay ve hakim hakkında soruşturma başlattı.