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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul Fethi'' konulu paylaşım

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul Fethi'' konulu paylaşım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'u 566 yıl önce fetheden Fatih Sultan Mehmet'i ve yıllar sonra işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'u 566 yıl önce fetheden Fatih Sultan Mehmet'i ve yıllar sonra işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle andığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'u 566 yıl önce fetheden Fatih Sultan Mehmet'i ve yıllar sonra işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum. İstanbul, Ankara'dan değil, Ekrem İmamoğlu başkanlığında tarihine yakışır bir şekilde 16 milyon İstanbulluyla yönetilmeyi hak ediyor." ifadelerini kullandı.

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