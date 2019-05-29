PUBG oyunu bu sefer 4 çocuğun başını yaktı! Gözaltına alındılar

Hem mobil hem de PC'de milyonlarca kullanıyıcıya ulaşan Battle Royale oyunu PlayerUnknown Battlegrounds, Hindistan'da 4 çocuğun gözaltına alınmasına sebep oldu.

Daha önce Hindistan'da PUBG oynamak yasaklanmıştı. Bu yasağa uymayan ve halka açık bir yerde PUBG Mobile oynayan dört çocuk, gözaltına alındı. Gözaltına alınan çocuklar, çok zaman geçmeden küçük bir kefalet karşılığında serbest bırakıldı.

Yalnızca Gujarat eyaletinde uygulanan PUBG yasağı, oyunun oynayanlar üzerinde bıraktığı “davranış, hareket ve dil” etkileri sebebiyle konulmuştu.

PUBG Mobile’a kısıtlamalar getiren tek ülke Hindistan değil. Son dönemde şiddetli veya bağımlılık yaratan video oyunlarına karşı sert önlemler alan Çin, PUBG, Fortnite ve H1Z1’in de aralarında olduğu pek çok oyunun yasaklanmasına karar karar vermişti.

Benzer şekilde Nepal de geçtiğimiz nisan ayında bağımlılık yarattığı gerekçesi öne sürülerek PUBG’yi yasaklamıştı.