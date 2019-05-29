SP lideri Karamollaoğlu'ndan çok sert tövbe yanıtı: Seçim sonuna ertelememeliler

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un 23 Haziran'dan sonra tövbe ederek siyasi yanlışlardan kurtulacakları yönündeki sözlerine Saadet lideri Temel Karamolaoğlu, "Peygamber Efendimiz buyuruyor ki 'Erteleyenler helak oldu!' İktidar mensupları tövbe etmek istiyorsa bunu seçim sonuna ertelememeliler" diyerek sert tepki gösterdi.

Karamollaoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un "Önce 23 Haziran’ı geçelim, ondan sonra gerekirse siyasi bakımdan tövbe istiğfar ederek yanlışlarımızdan kurtulacağız" sözlerine "Peygamber efendimiz buyuruyor ki ‘Erteleyenler helak oldu!'" diyerek yanıt verdi ve seçimden önce tövbe edilmesi çağrısında bulundu.

"Adeta bir ihanete uğramış durumdadır"

Basın toplantısında Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’un fethedilmesinin yıldönümünü hatırlatarak başlayan Karamollaoğlu, "Bugün içinde bulunduğumuz şartlar itibari ile İstanbul’un Fethindeki ruhunun ve prensiplerin anlaşılmasına son derece ihtiyacımız vardır. Özellikle de İstanbul’un fetihten sonra ki imarı ve şehrin düzenlenmesi hususuna dikkat etmek ve ders çıkarmak gerekmektedir. İşte bugün İstanbul’un hali ortadadır, ecdadımızın estetik kaygısı ile diktiği sanatsal binaların yerini dev gökdelenler almış bulunmaktadır. İstanbul bu konuda adeta bir ihanete uğramış durumdadır." diye konuştu.

"Kul hakkı ise büyük bir vebaldir"

Ramazan ayındaki son basın toplantısını yaptığına dikkat çeken Karamollaoğlu, "Bu vesile ile bayrama girerken siyasetçi arkadaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bayram demek küslüklerin olmadığı, dostluğun hakim olduğu atmosfer demektir. Ülkemizin içerisinde bulunduğu kamplaşma ve kutuplaşma ortamında bayramın ruhuna göre hareket edilmelidir. Özellikle İstanbul seçimlerinde bayram ruhu hakim olmalıdır. Kimsenin cami önlerinde, meydanlarda, tv programlarında Ramazana yakışmayacak yalan yanlış iddialar ile kendileri gibi düşünmeyen insanları karalamaya hakları olmadığını belirtmek istiyorum. Kadir gecesini aramamız gereken bu gecelerde toplumu bölmeye çalışanlar bilmeliler ki böyle davranarak kul hakkına girmektedirler. Kul hakkı ise büyük bir vebaldir" dedi.

"Seçim sonuna ertelememeliler"

Karamollaoğlu, "Ülkemiz gündemine dair şu konuya da değinmek istiyorum, AK Partili bazı yetkililer şu tarz açıklamalarda bulundular; ‘Eksikleri hataları görüyoruz, önce 23 Haziran’ı geçelim sonra gerekirse siyasi bakımdan tövbe istiğfar ederek yanlışlarımızdan kurtulacağız…’ Bu açıklamadan anlıyoruz ki iktidar mensupları hatalarının farkındadırlar. Fakat bizim inancımızda kadim bir anlayış vardır, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ‘Erteleyenler helak oldu!’ İktidar mensupları tövbe etmek istiyorsa bunu seçim sonuna ertelememeliler. Bu ülkeye ne yaptık ne hatalarımız var diyerek şapkayı önüne koymalı ve işi ehline teslim etmelidir." dedi.

"Hataların farkına tam manası ile varırlar"

Karamollaoğlu, "Türkiye’nin geldiği durum ortadadır. Bu tabloda kimsenin bir seçimi daha almak pahasına ülkeyi tamamen ateşe atma hakkı yoktur. Biz AK Parti yöneticilerinin çok geç olmadan hataları için şimdiden tövbe etmelerini bekleriz. Umarız bu ülkeye verdikleri zararların ve hataların farkına tam manası ile varırlar." ifadelerine yer verdi.

"Yassıada’nın canına okumuşlar"

"Gündemimizin bir başka konusu ise Yassıada’nın geldiği son durum" diyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti: Yassıada bugüne kadar ‘Demokrasinin İdamı’ ile anılıyordu. Şimdi demokrasinin idamı ile birlikte ‘Çevrenin Katledilmesi’ ile de anılacak! Ada adeta bir beton yığınına döndürülmüş durumdadır. İktidar mensupları bir dönem iman varsa imkan da vardır anlayışına sahipken şu an adeta imar varsa beton ve demir de vardır tutumu ile hareket etmektedir. Bütün yatırımları betona gömen hiçbir yeşil alan ve doğa kaygısı gütmeyen bu iktidarın Yassıada’yı bu hale getirmesi bizi pek de şaşırtmamıştır. Kelimin tam anlamıyla Yassıada’nın canına okumuşlar!