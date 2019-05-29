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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan pençe harekatı açıklaması

Anadolu Ajansı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan pençe harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, pençe harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada ''Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini kalmayacak. Bunlar tamamen tahrip edilecek." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, pençe harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akar, Kuzey Irak'ta girilmedik mağara kalmayacağını da belirtti. Bakan Akar, İdlib'de bir an önce istikrarın sağlanması ve ateşkesin hakim olması için Rusya ile temasların sürdürüldüğünü de söyledi.

Pençe Harekatı’nın yeni safhasının 27 Mayıs’ta başladığını anımsatan Bakan Akar, "Bu harekatımız şu anda planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor. Başlangıçta kara ateş destek vasıtalarımızla, Hava Kuvvetlerimizle sağladığımız destek çerçevesinde hedef bölgesi yumuşatılmış, daha sonra hava hücum harekatıyla bölgeye komandolarımız indirilmiş ve onlar harekatlarını planlandığı şekilde sürdürmektedirler." diye konuştu.

15 terörist etkisiz hale getirildi
"Şu ana kadar toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadesini kullanan Akar, komandoların Atak helikopterleri, SİHA ve İHA’larla yoğun şekilde desteklendiğini belirtti.

Akar, şunları kaydetti:

"Bölgede konuşlandığını tespit ettiğimiz teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Teröristlerin barındığını değerlendirdiğimiz tüm mağaralara, teröristlerin inlerine giriliyor, girilecek. İnşallah asil milletimizin sevgisi, duası, desteğiyle Mehmetçik, komandolarımız bu işin üstesinden gelecekler ve ülkemize, milletimize, halkımıza karşı bölgedeki terörist tehdidini ortadan kaldıracağız. Bu konudaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Kahraman ve fedakar Mehmetçik kendisine verilen görevi büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getirmektedir. İnşallah bu harekatın sonunda ülkemize, halkımıza ve sınırlarımıza karşı bu bölgedeki mevcut tehdidin tamamen ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Bu istikamette çalışıyoruz. ”

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