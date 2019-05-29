HABER /  POLİTİKA

Arınç ne kadar maaş alacak? İşte İstişare Kurulu ile ilgili merak edilen detaylar...

Arınç ne kadar maaş alacak? İşte İstişare Kurulu ile ilgili merak edilen detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği için açıklanan tek isim eski Meclis Başkanı Bülent Arınç oldu. Kurul üyelerinin her birine ayda yaklaşık 13 bin TL ödenecek.

Kararnamede kurula ilişkin üye sayısının kaç olacağı, kimlerin gireceği, işlevi ve kurul üyelerine yapılacak ödemelerin Cumhurbaşkanı kararıyla şekilleneceği belirtiliyor. 

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun oluşumu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu,  10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan değişiklikle kuruldu. İlgili kararname, 15 Mayıs’ta yayımlandı. Kararnamede "Millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu oluşturulmuştur" denildi.

Cumhurbaşkanı belirleyecek

Yine aynı kararnameye göre, kurulun üyeleri, çalışma esasları ve yapılacak ödemeler de Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Her birine ayda yaklaşık 13 bin TL

Independent Türkçe'nin haberine göre Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Külliye’de kurulan 10. kurul. Bundan önceki 9 Politika Kurulu’na 76 üye atandı. Her birine yapılacak ödeme yine 1 numaralı kararname ile belirlenmiş durumda. Memur maaş katsayısı baz alınarak yapılan hesaplamaya göre Kurul üyelerinin her birine ayda yaklaşık 13 bin TL ödeniyor. Bu yılın bütçesinde, kurul üyeleri için ayrılan ödenek ise 12 milyon TL.

Bu görevle Külliye’ye döndü

Kurulun şimdilik açıklanan tek üyesi eski Meclis Başkanı Bülent Arınç. 3 dönem kuralı nedeniyle AK Parti'den milletvekili adayı olamayan ve uzun süredir aktif siyaset dışında olan Arınç, bu görevle Külliye’ye dönmüş oldu.

Teklif götürülen isimler

Habertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre Bülent Arınç dışında Hikmet Çetin, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman'a da kurul üyelikleri için teklif götürüldü. Çiçek, Toptan, Şahin ve Kahraman'ın da kurul üyesi olmayı kabul ettiği belirtiliyor.

1997-1999 arasında TBMM Başkanlığı yapan CHP’nin eski genel başkanı Hikmet Çetin kendisine teklif geldiğini ve teşekkür ederek kabul etmediğini söyledi.

1991-1995 arasında TBMM Başkanlığı yapan Hüsamettin Cindoruk ise kendisine teklif yapılmadığını söyledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şimdiye kadarki en kapsamlı sonuçlar! İşte 6 anket şirketinden İstanbul verileri
Foto Galeri Şimdiye kadarki en kapsamlı sonuçlar! İşte 6 anket şirketinden İstanbul verileri Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp dehşeti yaşattılar
Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp dehşeti yaşattılar
Beşiktaş'ta sürpriz transfer atağı
Beşiktaş'ta sürpriz transfer atağı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı'dan AB'nin raporuna ilişkin açıklama
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı'dan AB'nin raporuna ilişkin açıklama
CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun Habertürk'teki o konuşması montaj mı?
CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun Habertürk'teki o konuşması montaj mı?
Galatasaray, Gökay Güney ile sözleşme imzaladı
Galatasaray, Gökay Güney ile sözleşme imzaladı
Van'da, düştüğü çayda kaybolan lise öğrencisi Murat'ın cansız bedenine ulaşıldı
Van'da, düştüğü çayda kaybolan lise öğrencisi Murat'ın cansız bedenine ulaşıldı
ÖNCEKİ HABERLER
İşte Google'ın geliştirdiği yeni akıllı gözlük
İşte Google'ın geliştirdiği yeni akıllı gözlük
Ertuğrul Sağlam’dan Bursaspor açıklaması
Ertuğrul Sağlam’dan Bursaspor açıklaması
Yeni askerlik sistemi nasıl askerlik kısaldı mı son gelişmeler
Yeni askerlik sistemi nasıl askerlik kısaldı mı son gelişmeler
İBB huzurevi sakinleri ve gönüllüleri iftarda buluştu
İBB huzurevi sakinleri ve gönüllüleri iftarda buluştu
Memurların haziran ayı maaşı bayram öncesi yatar mı?
Memurların haziran ayı maaşı bayram öncesi yatar mı?
İBB Şehit yakınları ve Gazileri iftarda buluşturdu
İBB Şehit yakınları ve Gazileri iftarda buluşturdu
İstanbul'un Fethi'nin 566. yılı Maltepe Sahili'nde kutlanacak
İstanbul'un Fethi'nin 566. yılı Maltepe Sahili'nde kutlanacak
Takdir almak için kaç puan gerekiyor 2019 MEB düzenlemesi
Takdir almak için kaç puan gerekiyor 2019 MEB düzenlemesi
Yorumlar 13 yorum