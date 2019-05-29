Şimdiye kadarki en kapsamlı sonuçlar! İşte 6 anket şirketinden İstanbul verileri

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu ise 23 Haziran İstanbul seçimine yönelik şu ifadeleri kullandı:

31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyen AK Parti seçmeni ne yapacak, AK Parti kırgın seçmenin ne kadarını sandığa taşıyacak? Adaylarını çeken DSP, DP ve BTP ile aday olmayan bağımsızların oyları 100 binlik yeni bir oy havuzu oluşturuyor. Bunların ne kadarı Ekrem İmamoğlu'na oy verecek? Saadet Partisi seçmeni blok halinde partisinin adayına mı oy verecek, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerindeki değişimde de gördüğümüz gibi AK Parti'yi mi tercih edecek? Mevsimsel etki nedeniyle memleketine giden seçmen, oy vermek için İstanbul'a dönecek mi YSK'nın iptal kararı ne denli belirleyici olacak?