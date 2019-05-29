Şimdiye kadarki en kapsamlı sonuçlar! İşte 6 anket şirketinden İstanbul verileri
Seçime 25 gün kala GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, Konsensus Araştırma Genel Müdürü Murat Sarı, MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ile Pollmark'tan Ertan Aydın İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimine ilişkin konuştu.
23 Haziran seçimlerine az bir süre kala anket şirketlerinden de önemli veriler geliyor. GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş seçimlerle ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı.
Aktaş, seçimlerin iptaliyle ilk başlarda Ekrem İmamoğlu lehine bir havanın oluştuğunu söylüyor. ’Ama o hava dağılmaya başladı. AK Parti ailesi harekete geçti. AK Parti’nin dip dalgası başladı’ görüşünde. İhsan Aktaş, AK Parti’nin Kürt sorununda değişen diline dikkat çekiyor. ’Seçimlerin sonucunu sandığa gitmeyen 300 bin Kürt seçmen ile kırgın AK Partililer belirleyecek’ diyor. Aktaş’a göre İstanbul konuşuldukça AK Parti’ye yarayacak. O nedenle mağduriyetin bir an önce gündemden düşürülmesi gerekiyor.
ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu ise 23 Haziran İstanbul seçimine yönelik şu ifadeleri kullandı:
31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyen AK Parti seçmeni ne yapacak, AK Parti kırgın seçmenin ne kadarını sandığa taşıyacak? Adaylarını çeken DSP, DP ve BTP ile aday olmayan bağımsızların oyları 100 binlik yeni bir oy havuzu oluşturuyor. Bunların ne kadarı Ekrem İmamoğlu'na oy verecek? Saadet Partisi seçmeni blok halinde partisinin adayına mı oy verecek, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerindeki değişimde de gördüğümüz gibi AK Parti'yi mi tercih edecek? Mevsimsel etki nedeniyle memleketine giden seçmen, oy vermek için İstanbul'a dönecek mi YSK'nın iptal kararı ne denli belirleyici olacak?
Optimar'ın anketine göre yenilenecek İstanbul seçimleri öncesinde yapılan anketlerde iki adayın arasında yüzde 4'lük bir fark görülüyor. Hilmi Daşdemir; Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 52, Binali Yıldırım'ın yüzde 48 oy alacaklarını tahmin ettiklerini ifade etti.
Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı yenilenecek olan İstanbul seçiminde kazananı HDP seçmeninin belirleyeceğini iddia etti. Murat Sarı, Binali Yıldırım ve İmamoğlu'nun seçim yarışında kafa kafaya gittiğini dile getirdi.
Sarı, "Gönlünde HDP olup da hiçbir partiye oy basamayan seçmen önemli bir yekün oluşturuyor. Yani şimdi bir baktığımız zaman 200 bin bu seçimde yüzde 2 demek yani seçimi o 200 bini alan kazanır" dedi.