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İstanbul'un Fethi'nin 566. yılı Maltepe Sahili'nde kutlanacak

İstanbul'un Fethi'nin 566. yılı Maltepe Sahili'nde kutlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un fethinin 566. Yılı kapsamında Maltepe Sahili’nde kutlama programı düzenliyor. Tüm İstanbulluların davetli olduğu programda; özel film gösterisi (3D mapping, ışık ve lazerin birlikte kullanıldığı) Fetih film gösterisi ve İBB Mehter Takımı konseri gerçekleştirilecek.

Bir çağ kapatıp, yeni bir çağ başlatan İstanbul’un Fethi’nin 566. yılını İstanbullularla birlikte Maltepe Sahili’nde kutluyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kutlama programı kapsamında; 3D mapping, ışık ve lazerin birlikte kullanılacağı özel bir Fetih film gösterisi gerçekleştirilecek.

DEV SAHNEDE ÖZEL FİLM GÖSTERİMİ
50 m genişliğinde, 10 m yüksekliğinde kurulan sahnede, yüksek çözünürlüklü projektörler ile gösterim yapılacak. Yeni teknoloji hibrit ışık robotları, gökyüzü tarayıcıları ve ışık gösterileriyle mapping ve pyro şovları gerçekleştirilecek. Saat 21.30’da başlayacak programda, İBB Mehter Takımı da bir konser verecek.
Alanı dolduran İstanbullular, Fetih coşkusunu hep bir arada yaşayacak!

FETİH KUTLAMASI PROGRAMI:

TARİH: ​29 Mayıs 2019 Çarşamba (Bugün)
YER:​Maltepe Şehir Parkı Etkinlik Alanı
SAAT:​21:00 İBB Mehteran Birliği Konseri
21:35 Özel Fetih Gösterisi
21:40 Video Mapping
22:05 Işık, Su, Lazer Gösterisi
22:15 Mapping gösterisinin sona ermesi
22:20 Yatsı Ezanı

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