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Van'da, düştüğü çayda kaybolan lise öğrencisi Murat'ın cansız bedenine ulaşıldı

Van'da, düştüğü çayda kaybolan lise öğrencisi Murat'ın cansız bedenine ulaşıldı

VAN Gürpınar'da geçtiğimiz Cumartesi günü balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Gürpınar ilçesine bağlı Aşağı Kaymaz Mahallesi'nde 4 gün önce arkadaşlarıyla birlikte Dönmeç Çayı'na balık tutmaya giden Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Murat Gündüç, dengesini kaybedip suya düşmüştü.

İşte Murat'tan geriye kalan son kare:

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