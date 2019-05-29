Gazeteci Kadri Gürsel yeniden cezaevine giriyor infaz işlemleri için adliyede
Gazeteci Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi davasından aldığı 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine infaz için Çağlayan Adliyesi'ne geldi.
Gazeteci Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi davasından aldığı 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine infaz için Çağlayan Adliyesi'ne geldi.
Adliyeye davet edilmesi üzerine Çağlayan Adliyesi İnfaz Savcılığı'na geldi. İnfaz işlemlerinin ardından Metris cezaevine gönderilecek.
Gürsel, 11 ay cezaevinde kalmıştı.