HABER /  GÜNCEL

Duruşmada kadın avukatla hakim arasında 'etek boyu' tartışması

Duruşmada kadın avukatla hakim arasında 'etek boyu' tartışması

KARTAL'da bulunan İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim ile kadın avukat arasında "etek boyu" tartışması yaşandı. Hakim, etek boyunun avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu söyleyerek, etek boyunun fotoğrafının çekilmesini istedi. Olayın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından HSK harekete geçti. HSK, olay ve hakim hakkında soruşturma başlattı.

Tutanaklara yansıyan tartışmada hakim dosyaya ulaşan bilirkişi raporunu okudu ve avukatlara söz verdi. Söz alan kadın avukat bilirkişi raporuna karşı konuşmaya başladı.

Eteğinin diz üstünden yaklaşık 15 santim yukarıda olduğunu söyledi

Bu sırada hakim, kadın avukatın eteğinin diz üstünden yaklaşık 15 santim yukarıda olduğunu, bu hali ile avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu, giyim kuşam etik kurallarına aykırı olduğunu söyledi. Dinleyici sıralarında bulunan 2 avukata da etek boyunun avukatlık hukuku mevzuatına, örfüne uygun olup olmadığı soruldu. 2 avukat da etek boyunun avukatlık, hukuka ve örfüne uygun olduğunu, özgürlük alanı ile ilgili olduğundan etek boyuna müdahale edilmemesi gerektiğini belirtti. 

Hakim, etek boyunun çekilmesini istedi

Hakim, baro başkanlığına bildirilmesi için etek boyunun cep telefonu ile fotoğrafının çekilmesini istedi. Kadın avukat ise "Etek boyumun çekilmesini istemiyorum" dedi. Yaşananlar duruşma tutanağına geçti. Hakim, duruşma zaptının bir suretinin İstanbul Baro Başkanlığı'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

HSK hakim hakkında soruşturma izni verdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İstanbul'da duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, "İstanbul İş Mahkemesi hakiminin, mini etekle duruşmaya gelen avukata tepki gösterdiğine" ilişkin haberlerin basında yer alması üzerine, resen harakete geçildiğini ve inceleme başlatıldığını belirtti.

İnceleme sonucu, İstanbul İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini aktaran Yılmaz, konunun takipçisi olacaklarını vurguladı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Soylu'dan çarpıcı açıklama: Sürprizimiz var! Bayram tatilinde yola çıkacaklar dikkat
Soylu'dan çarpıcı açıklama: Sürprizimiz var! Bayram tatilinde yola çıkacaklar dikkat
Huawei yasağının Google'a faturası ağır oldu!
Huawei yasağının Google'a faturası ağır oldu!
Türkiye ekonomisinde daralma bekleniyor
Türkiye ekonomisinde daralma bekleniyor
Atalık tohum ürünleri çok yakında marketlerde
Atalık tohum ürünleri çok yakında marketlerde
'Askeri casusluk' kumpas davasında karar çıktı
'Askeri casusluk' kumpas davasında karar çıktı
İstanbul seçimlerinde usulsüzlük! Müdürler şüpheli sıfatıyla ifade verdi
İstanbul seçimlerinde usulsüzlük! Müdürler şüpheli sıfatıyla ifade verdi
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de dikkat çeken Bylock operasyonu 8 gözaltı
İzmir'de dikkat çeken Bylock operasyonu 8 gözaltı
E okul karne bakma nasıl olur TC ile karne notu sorgulaması
E okul karne bakma nasıl olur TC ile karne notu sorgulaması
Zümrüt Apartmanı kitabı içeriği skandal ne yazıyor?
Zümrüt Apartmanı kitabı içeriği skandal ne yazıyor?
Ekrem İmamoğlu'nun askerlik fotoğrafı ortaya çıktı yanındaki isme dikkat
Ekrem İmamoğlu'nun askerlik fotoğrafı ortaya çıktı yanındaki isme dikkat
Doktorla nasıl askerlik yapacak yeni askerlik sistemi detayı
Doktorla nasıl askerlik yapacak yeni askerlik sistemi detayı
Avlu 44. bölüm 2. fragmanı sezon finali
Avlu 44. bölüm 2. fragmanı sezon finali
Cem Uzan'ın "12 Haziran" paylaşımı büyük merak uyandırdı!
Cem Uzan'ın "12 Haziran" paylaşımı büyük merak uyandırdı!
İstanbullu Gelin 87. bölüm fragmanı final
İstanbullu Gelin 87. bölüm fragmanı final
Yorumlar