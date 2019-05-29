Ekrem İmamoğlu'nun askerlik fotoğrafı ortaya çıktı yanındaki isme dikkat

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında...İmamoğlu'nun askerlik yıllarıyla ilgili ilginç bir fotoğrafı ortaya çıktı..

Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyada dikkat çeken bir fotoğrafı yayımlandı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir dönem danışmanlığını yapan Gazeteci Atılgan Bayar, Ekrem İmamoğlu’yla birlikte çektirdiği askerlik fotoğrafını paylaştı.

Atılgan Bayar, askerlik arkadaşı İmamoğlu için şunları yazdı:

“Adamı en iyi askerlikte tanırsın. Vatansever mi, dürüst mü, mümin mi, adil mi, cesur mu, paylaşımcı mı, yoldaş mı? Hepsi dökülür. Ben Ekrem’i askerde tanıdım. Saydığım hususlarda tereddütsüz kefilim.”

İşte o fotoğraf ve mesaj: