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Ordu bal ihracatını artırmaya devam ediyor

Ordu bal ihracatını artırmaya devam ediyor

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, bal ihracatında hedeflerinin gelecek yıllarda bin tonun üzerine çıkmak olduğunu belirterek, "Eğer biz üretilen balların önemli kısmını ihraç edebilirsek arıcılarımıza daha büyük faydamız olur." dedi.

Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'da birliklerine kayıtlı 3 bin 500 arıcı olduğunu, bunların Türkiye'nin 45 farklı ilinde gezginci olarak arıcılık faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Arıcıların geleceğini daha parlak görebilmesi için bal ihracatının artırılması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, "Bal ihracatı olmadığı durumda arıcılarımızın iç piyasayla mücadele etme şansı yok. Arıcıların mutlaka dış piyasaya açılması lazım." diye konuştu.

Çiftçi, iç piyasada fiyatların oldukça düşük kaldığını ifade ederek, bu anlamda ihracatı çok önemsediklerini bildirdi.

Birlik olarak son bir yıl içerisinde Almanya'ya 400 tona yakın bal ihracatı gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Çiftçi, "Bal ihracatında hedefimiz önümüzdeki yıllarda bin tonun üzerine çıkmak. Bu konuda da kararlıyız. Eğer biz üretilen balların önemli kısmını ihraç edebilirsek arıcılarımıza daha büyük faydamız olur." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'den Ordu balına talep 

Çiftçi, Almanya'nın yanı sıra başta ABD olmak üzere Körfez ülkelerinden de Ordu balına talep geldiğine işaret ederek, birlik olarak bunların hepsini değerlendirdiklerini söyledi.

Üyelerinden kendilerine güvenmeleri ve inanmalarını isteyen Çiftçi, "Biz her zaman onların yanındayız. Ürettikleri balların para etmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Çiftçi, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarının bal ihracatının artırılması noktasında çok ciddi faydaları olacağını da sözlerine ekledi.

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