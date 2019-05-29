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Diego Reyes'in yeni adresi belli oluyor

Diego Reyes'in yeni adresi belli oluyor

Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Diego Reyes’in gelecek sezon futbol hayatına Meksika’da devam edeceği öğrenildi.

Sezon başında Fenerbahçe’ye bedelsiz olarak transfer olan ancak beklentileri karşılayamayınca devre arasında İspanyol ekibi Leganes’e kiralanan Diego Reyes’in gelecek sezon futbol hayatına Meksika’da devam edeceği öğrenildi.

Avrupa’da istediği ortamı yakalayamayan 26 yaşındaki savunmacının Meksika ekiplerinden Tigres ile görüştüğü belirtildi. 

Reyes, Kanarya’da ilk yarıda ligde 8 maçta, Leganes’te ise 6 karşılaşmada görev yaptı.

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