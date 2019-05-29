HABER /  SPOR

Demba Ba haber yolladı: Gelmek istiyorum

Demba Ba haber yolladı: Gelmek istiyorum

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalmayı son hafta başaran Göztepe, Demba Ba'yı takıma döndürmek için kolları sıvadı.

Özellikle geride bıraktığımız sezonda yabancı oyuncu transferlerinden istediği verimi alamayan Göztepe'nin Demba Ba ile temaslara başladığı vurgulandı.

Sezonun ikinci yarısında Medipol Başakşehir'e gelen ancak burada fazla forma şansı bulamayan dünyaca ünlü Senegalli golcünün Başkan Mehmet Sepil'e haber göndererek, "Göztepe'ye gelmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Teknik direktör Tamer Tuna'nın da çok yakından tanıdığı 34 yaşındaki santrforla en kısa sürede masaya oturulacağı dile getirildi.

Yönetimin Demba Ba ile maç başına ücret karşılığından anlaşma sağlamak istediği ifade edilirken, Başakşehir'le 2021 yılına kadar mukavelesi olan oyuncunun bonservisini alacağı kaydedildi.

Altyapı için iş
Göztepe'nin ayrıca dünyanın çeşitli yerlerinde Futbol Akademileri kuran Demba Ba ile altyapı için de iş birliği yapması bekleniyor. Başkan Sepil, Demba Ba aracılığı ile yetenekli Senegalli futbolcuları takıma kazandırmayı planlıyor.

Türkiye macerası Beşiktaş'ta başladı
Türkiye macerasına 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ta başlayan Demba Ba, siyah-beyazlılarda ilk sezonunda 44 resmi maçta 27 gol attı. Ardından Çin'in Shanghai Shenhua takımına rekor ücretle giden Ba, 2016-17'nin ikinci yarısında Beşiktaş'a döndü. Beşiktaş'ta 2 maçta 1 gol atan oyuncu şampiyonluk sevinci yaşadı.

İzmir ekibinde 13 maça çıkıp 7 kez ağları sarstı
Göztepe'ye 2017- 2018 sezonun devre arasında gelen Senegalli başarılı bir performans gösterip eksi günlerini hatırlattı. Çin'de ayağı kırılmasına rağmen toparlanan Demba Ba, İzmir ekibinde 13 maça çıkıp 7 kez ağları sarstı.

Arası açılmıştı
Göztepe taraftarı ve Demba Ba'nın arası Vodafone Park'ta Beşiktaş'la oynanan maç sonrası açılmıştı. Beşiktaş taraftarının tezahüratlarına alkışlarla karşılık veren Demba Ba, Göztepe seyircisi tarafından ertesi hafta ıslıklanmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de Soldado'dan ayrılık sinyali! Paylaşımı olay oldu
Fenerbahçe'de Soldado'dan ayrılık sinyali! Paylaşımı olay oldu
Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım’ın seçim ofisine sürpriz ziyaret
Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım’ın seçim ofisine sürpriz ziyaret
 Irak, aileleri DEAŞ'a katılmış 188 çocuğu Türkiye'ye iade etti
 Irak, aileleri DEAŞ'a katılmış 188 çocuğu Türkiye'ye iade etti
Sınıf öğretmenine anlattı iğrenç olay ortaya çıktı
Sınıf öğretmenine anlattı iğrenç olay ortaya çıktı
Gökhan Özoğuz, AK Partili Kuzu'nun İmamoğlu tweetini alıntılayıp ateş püskürdü!
Gökhan Özoğuz, AK Partili Kuzu'nun İmamoğlu tweetini alıntılayıp ateş püskürdü!
Çin ordusundan ABD'ye karşı yeni hamle
Çin ordusundan ABD'ye karşı yeni hamle
ÖNCEKİ HABERLER
3 haziran 2019 bankalar tatil mi arefe günü banka çalışma saatleri
3 haziran 2019 bankalar tatil mi arefe günü banka çalışma saatleri
Zümrüt Apartmanı yayıncısı Alaattin Topçu'dan rezil açıklama
Zümrüt Apartmanı yayıncısı Alaattin Topçu'dan rezil açıklama
Seda Üren kaç yaşında eşi Ercüment Nefesoğlu kimdir mesleği
Seda Üren kaç yaşında eşi Ercüment Nefesoğlu kimdir mesleği
Tarık Çamdal'dan 1 yıllık imza
Tarık Çamdal'dan 1 yıllık imza
Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'na çok sert eleştiriler!
Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'na çok sert eleştiriler!
Zümrüt Apartmanı kitabı konusu ne içeriğinde neler var?
Zümrüt Apartmanı kitabı konusu ne içeriğinde neler var?
Üniversiteye giriş sistemi değişecek mi? YÖK Başkanı açıkladı
Üniversiteye giriş sistemi değişecek mi? YÖK Başkanı açıkladı
Zümrüt Apartmanı kitabı içeriği skandal ne yazıyor?
Zümrüt Apartmanı kitabı içeriği skandal ne yazıyor?
Yorumlar