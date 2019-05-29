Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım’ın seçim ofisine sürpriz ziyaret

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu AK Parti'nin seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. İmamoğlu, "Bu şehrin ne nimeti varsa yine bu şehrin insanlarıyla paylaşmak için göreve geliyorum" dedi.

23 Haziran seçimleri kapsamında, çalışmalarını hızlandıran Ekrem İmamoğlu dün Arnavutköy’de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Seçim otobüsüne binerek vatandaşları selamlayan İmamoğlu, bir AVM içinde bulunan AK Parti’nin seçim irtibat bürosunu ziyaret etti.

''Millet olduğunu hissettiren bir tavırla göreve geliyoruz''

Burada yaptığı konuşmada İmamoğlu, “Çok net ifade ediyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi 16 milyon insanın bir kurumu, bir avuç insanın değil. Sizlere söz veriyorum. Bu şehrin ne nimeti varsa yine bu şehrin insanlarıyla paylaşmak için göreve geliyorum. Bizim yandaşımız olmayacak, bizim milletimiz olacak. Bu anlayışın bitmesi lazım. Kapsayıcı, milleti çatıştırmayan ve millet olduğunu hissettiren bir tavırla göreve geliyoruz” dedi.

İşçilerin sorunlarını dinledi

Seçim ofisinde Binali Yıldırım’ın ekibiyle sohbet eden İmamoğlu öğleden sonra da Hadımköy´de bir fabrikaya giderek, bir süre işçilerin sorunlarını dinledi.