HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019
ADV Ramazan birlikte güzel

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım’ın seçim ofisine sürpriz ziyaret

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım’ın seçim ofisine sürpriz ziyaret

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu AK Parti'nin seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. İmamoğlu, "Bu şehrin ne nimeti varsa yine bu şehrin insanlarıyla paylaşmak için göreve geliyorum" dedi.

23 Haziran seçimleri kapsamında, çalışmalarını hızlandıran Ekrem İmamoğlu dün Arnavutköy’de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Seçim otobüsüne binerek vatandaşları selamlayan İmamoğlu, bir  AVM içinde bulunan AK Parti’nin seçim irtibat bürosunu ziyaret etti.

''Millet olduğunu hissettiren bir tavırla göreve geliyoruz''

Burada yaptığı konuşmada İmamoğlu, “Çok net ifade ediyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi 16 milyon insanın bir kurumu, bir avuç insanın değil. Sizlere söz veriyorum. Bu şehrin ne nimeti varsa yine bu şehrin insanlarıyla paylaşmak için göreve geliyorum. Bizim yandaşımız olmayacak, bizim milletimiz olacak. Bu anlayışın bitmesi lazım. Kapsayıcı, milleti çatıştırmayan ve millet olduğunu hissettiren bir tavırla göreve geliyoruz” dedi.

İşçilerin sorunlarını dinledi

Seçim ofisinde Binali Yıldırım’ın ekibiyle sohbet eden İmamoğlu öğleden sonra da Hadımköy´de bir fabrikaya giderek, bir süre işçilerin sorunlarını dinledi.

İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu'nun PKK sözleri montajlandı mı? Soruyu soran gazeteci açıkladı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şimdiye kadarki en kapsamlı sonuçlar! İşte 6 anket şirketinden İstanbul verileri
Foto Galeri Şimdiye kadarki en kapsamlı sonuçlar! İşte 6 anket şirketinden İstanbul verileri Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
 Irak, aileleri DEAŞ'a katılmış 188 çocuğu Türkiye'ye iade etti
 Irak, aileleri DEAŞ'a katılmış 188 çocuğu Türkiye'ye iade etti
Sınıf öğretmenine anlattı iğrenç olay ortaya çıktı
Sınıf öğretmenine anlattı iğrenç olay ortaya çıktı
Gökhan Özoğuz, AK Partili Kuzu'nun İmamoğlu tweetini alıntılayıp ateş püskürdü!
Gökhan Özoğuz, AK Partili Kuzu'nun İmamoğlu tweetini alıntılayıp ateş püskürdü!
Çin ordusundan ABD'ye karşı yeni hamle
Çin ordusundan ABD'ye karşı yeni hamle
Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'na çok sert eleştiriler!
Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'na çok sert eleştiriler!
Üniversiteye giriş sistemi değişecek mi? YÖK Başkanı açıkladı
Üniversiteye giriş sistemi değişecek mi? YÖK Başkanı açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Zümrüt Apartmanı yayıncısı Alaattin Topçu'dan rezil açıklama
Zümrüt Apartmanı yayıncısı Alaattin Topçu'dan rezil açıklama
Tarık Çamdal'dan 1 yıllık imza
Tarık Çamdal'dan 1 yıllık imza
Zümrüt Apartmanı kitabı konusu ne içeriğinde neler var?
Zümrüt Apartmanı kitabı konusu ne içeriğinde neler var?
Hande Kazanova Haziran 2019 Boğa Burcu maddi konular ön planda
Hande Kazanova Haziran 2019 Boğa Burcu maddi konular ön planda
Rusya'dan yeni S-400 açıklaması
Rusya'dan yeni S-400 açıklaması
Zümrüt Apartmanı kitabı konusu ne anlatıyor pedofili sözleri
Zümrüt Apartmanı kitabı konusu ne anlatıyor pedofili sözleri
Bakanlık duyurdu! İşte bayramda çalışacak polis sayısı
Bakanlık duyurdu! İşte bayramda çalışacak polis sayısı
Yeni askerlik sistemi nasıl askerlik kısaldı mı son gelişmeler
Yeni askerlik sistemi nasıl askerlik kısaldı mı son gelişmeler
Yorumlar 1 yorum