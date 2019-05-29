Hande Kazanova Haziran 2019 Boğa Burcu maddi konular ön planda

Bu ay hızlı olmak isteyeceksiniz. Vereceğiniz duygusal tepkiler bazı başlangıçlarınızda sıkıntı ve problemleri karşısınıza getirebilir.Astrolog Hande Kazanova aylık burç yorumlarını inceledi. Boğa burcu Haziran ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Boğa burcunu neler bekliyor?

Bu ay sizin için önemli aylardan bir tanesi sevgili Boğa ve yükselen Boğa’lar. Maddi konuların ön planda olacağı ama yakın çevrenizle yapacağınız planların da devrede olacağı aylardan bir tanesi olacak. İletişimsel işlerinizin hızlandığını göreceksiniz.

3 Haziran’da bir Yeniay gerçekleşecek. Maddi alanda önemli konu ve olayları başlatabilirsiniz. 4 Haziran’dan sonra yakın çevrenizle olan iletişiminizi hızlandıracaksınız.

Bu dönemde duygusal hareket etmek önemli olacak. Hızlı olmak isteyeceksiniz. Vereceğiniz duygusal tepkiler bazı başlangıçlarınızda sıkıntı ve problemleri karşısınıza getirebilir. 9 Haziran’dan sonra ise maddi konularda kafanızın daha aktif çalışacağı bir döngü oluşacak.

Bu ay 14-16-19 ve 20 Haziran tarihlerine dikkat etmeniz gerekecek. Bu tarihlerde fikirleriniz çok hızlı değişebilir. Negatif düşünceler devrede olabilir. 17 Haziran’da oluşacak Dolunay parasal konularda sonuçları karşınıza getirecek.21 Haziran’dan sonra iletişim ağınızı yakın çevrenizle sınırlı tutacağınız bir döngüye merhaba diyeceksiniz. 27 Haziran’dan sonra ise ailevi konular ön plana geçecek. Güzel bir ay diliyorum.