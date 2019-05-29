Beşiktaş'a PSG'den süper golcü

Beşiktaş, PSG'de oynayan 30 yaşındaki Kamerunlu forvet Choupo-Moting'i alabilmek için haftaya Fransa'ya çıkarma yapacak.

Beşiktaş'ta gözler bir yandan yeni teknik direktörün kim olacağına çevrilirken, diğer yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Transfer döneminin yaklaşması ile birlikte görüşmelerini sıklaştıran Beşiktaş, skor yükünü çekebilecek bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Fransa basınından RMC'nin haberine göre; Beşiktaş, PSG'de forma giyen ve bu yaz takımdan ayrılması gündemde olan Eric Maxim Choupo-Moting ile yakından ilgileniyor. Haberde Beşiktaş'ın geçtiğimiz kış mevsiminden beri 30 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.

Kiralık olduğu Stoke City'den bu sezonun başında PSG'ye dönen Kamerunlu futbolcu, bu sezon toplamda 13'ü ilk 11'de olmak üzere 31 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.