Sakarya dev otomotiv ihracatına damgasını vurdu

Yılın ilk 4 aylık döneminde Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 20'sini karşılayarak önemli bir dış satım gerçekleştiren Sakarya'da, Toyota, Otokar ve TürkTraktör'ün tesislerinde üretilen 97 bin 218 aracın yüzde 88,7'sine denk gelen 86 bin 325'i ihraç edildi.

Yılın ilk 4 aylık döneminde Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 20'sini karşılayarak önemli bir dış satım gerçekleştiren Sakarya'da, Toyota, Otokar ve TürkTraktör'ün tesislerinde üretilen 97 bin 218 aracın yüzde 88,7'sine denk gelen 86 bin 325'i ihraç edildi. Kentte bu dönemde banttan inen her 100 araçtan 88'i yurt dışına gönderildi.