Numan Kurtulmuş'tan çarpısı seçim mesajı! CHP'nin adayına İstanbul'u bırakmayacağız

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ''CHP'nin adayına İstanbul'u bırakmayacağız, milletimizin oylarıyla sandıklarda Binali Yıldırım, İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olacak'' dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Cihannüma Derneği Ankara Temsilciliğinin sahur buluşması programına katıldı. Kurtulmuş, "Hataların, eksikliklerin tamir edileceği yer inşallah 23 Haziran sandıkları değil. Bu hataların tamir edileceği yer kardeşlerimizin gönlü, zihni, partimizin çatısı, siyasi hareketimizin kendi obasıdır, kendi otağıdır. Hep beraber konuşacağız. Eksiklerimizi hatalarımızı inşallah tedavi edeceğiz" dedi. Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

Dolayısıyla YSK kararını verdi

Bunlardan bir tanesinin sandık kurullarının gayri kanuni olarak oluşması diğeri ise sandıklarda verilen oyların bir şekilde yanlış tutanaklara geçirilmesi, eksik yazılması, tutanakların toplamlarında yanlışlıklar yapılması, yani sayımlardaki yanlışlıklar dolayısıyla. Bunların da seçim sonuçlarını etkileyecek bir boyutta olması. Dolayısıyla YSK kararını verdi. Şimdi inşallah Türkiye 23 Haziran'da bir seçime gidecek. Türkiye'de bu seçimler iptal edildiğinde Avrupa'daki gazeteleri de oradaki medyayı da takip ettiniz.

Eksiklerimizi hatalarımızı tedavi edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz

İstanbul seçimleri ile ilgili yükümlülükleri olduğunu anlatan Kurtulmuş, tanıdıklara ulaşılarak 23 Haziran seçimlerini inşallah büyük bir farkla kazanacaklarını, çalışmayı ve çabayı ortaya koyacaklarını belirtti. Kurtulmuş, insanların hata yapabileceği gibi siyasi organizasyonların da hatalar yapabileceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

İnşallah bunları bir şekilde tedavi edeceğiz

Nihayetinde kul işidir, bu hataların, eksikliklerin tamir edileceği yer inşallah 23 Haziran sandıkları değil, bu hataların tamir edileceği yer kardeşlerimizin gönlü, zihni, partimizin çatısı, siyasi hareketimizin kendi obasıdır, kendi otağıdır. Hep beraber bunları konuşacağız. Eksiklerimizi hatalarımızı inşallah bunları bir şekilde tedavi edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Bu sözleri geçen bir yerde söyledim, bunları söyleyince birileri bu lafı tersinden yakalamışlar.

Bu hareket 17 yıl içerisinde çok kez kendi içerisinde düzeltmeler yapmış

Tekrar söylüyorum, biz 23 Haziran sandıklarında küskün, kırgın arkadaşlarımızı, daha evvel AK Parti'ye oy vermiş kardeşlerimizin hesap soracağı yerin orası olmadığını, onun bir şekilde inşallah bütün bu yanlışlıkları giderebilecek iradeye ve iddiaya sahip olduğumuzu bilinmesini istiyorum. Bu hareket 17 yıl içerisinde çok kez kendi içerisinde düzeltmeler yapmış, bazı konularda ileri adımlar atmış. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim gecesi balkondan yaptığı konuşmayı unutmayın. Biz hiçbir zaman faturayı millete kesmeyiz, kesemeyiz. Millet bize oy verdiği zaman iyi de millet oyunu az verdiği zaman başka bir şey söyleyemeyiz.

CHP'nin adayına İstanbul'u bırakmayacağız

Niye oyun az olduğunu ya da milletimizin ne demek istediğini anlar, araştırır ve gereğini yerine getiririz. 31 Mart seçimlerinden bu yana bunları araştırıyoruz, biliyoruz, görüyoruz, ve hep beraber önce 23 Haziran'da büyük bir güçle sandıklardan üstün bir zaferle sandıklardan çıkmaya gayret ediyoruz. İnşallah İstanbul'da CHP'nin adayına İstanbul'u bırakmayacağız, milletimizin oylarıyla sandıklarda Binali Yıldırım, İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Biz milletin efendisi değiliz, milletin bizim efendimiz olduğunu bilen bir siyasi kadroyuz”