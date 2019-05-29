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Operasyon sonrası Bakan Hulusi Akar'dan ABD'ye kritik telefon

Operasyon sonrası Bakan Hulusi Akar'dan ABD'ye kritik telefon

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü. Görüşmede güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesinde güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonla görüştü.

Görüşmede güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.

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