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Olcay Şahan'dan 1+1 yıllık anlaşma!

Olcay Şahan'dan 1+1 yıllık anlaşma!

Trabzonspor'la yollarını ayıran Olcay Şahan, eski kulübü Beşiktaş'a dönmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta 2012-17 sezonları arasında giyen Olcay Şahan, 2 yıl önce Trabzonspor’un yolunu tutmuştu. Bordo-Mavililer’deki kariyeri beklediği gibi geçmeyen 32 yaşındaki futbolcu, kulübüyle yollarını ayırdı. Bu gelişmenin ardından deneyimli kanat oyuncusunun, babası aracılığıyla Beşiktaş’la temas kurduğu ortaya çıktı.

Babası Orman'la görüştü
Fanatik'te yer alan habere göre; Kasımpaşa mücadelesinin ardından Olcay’ın babası Mustafa Şahan’la Vodafone Park’ta masaya oturan Fikret Orman’ın, deneyimli isim için sözlü anlaş mayaptığı kaydedildi.

Kesin kararı yeni hoca verecek
Tarafların yıllık ücret konusunda da el sıkıştığı konuşuluyor. Olcay’ın, Beşiktaş’la 1+1 yıllık kontrat imzalayacağı ve senelik 1.1 milyon Euro da ücret alacağı belirtildi. Öte yandan Olcay Şahan’ın sözleşmesinde kur sabitleme maddesi de olacağı ifade edildi.

Olcay konusundaki kesin kararın, Kara Kartal’ın yeni hocası tarafından verilmesi, görüş olumlu olursa anlaşmanın resmiyet kazanacağı bildirildi.


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