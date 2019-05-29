Zümrüt Apartmanı kitabı içeriği skandal ne yazıyor?

Türkiye'nin gündemine oturan skandal kitap Zümrüt Apartmanı olay oldu. Pedofili içeren kitap hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı. 2013 yılında yazılan ve birçok kez ödül alan kitabın içinde yazan iğrenç ifadeler kan dondurdu. Peki kimdir bu yazar Abdullah Şevki aslen nereli, kitapları hangisi?

Zümrüt Apartmanı adlı kitap ve yazarı Abdullah Şevki bir anda Türkiye'nin gündeminde oturdu. Kitabında pedofili ifadeler kullanan Abdullah Çevki'ye sosyal medyadan tepkiler çiğ gibi yağdı. Halkın yanı sıra sanat, spor ve siyaset camiasından çok sert tepkiler alan Zümrüt Apartmanı kitabının toplatılması için kampanya başlatıldı. Peki olay olan kitap Zümrüt Apartmanı'nın içinde ne yazıyor? Çok çirkin, iğrenç ve mide bulandırıcı ağır pedofil ifadelerim geçtiği kitabın o kısmını sorumlu yayıncılık gereği sizlerle paylaşamıyoruz. Fakat infial yaratan kitabın yazarı Abdullah Şevki tepkiler üzerine gözaltına alındı.

Peki kimdir bu 2013 yılında yazdığı Zümrüt Apartmanı kitabı ile gündem olan yazar Abdullah Şevki, aslen nereli, kaç yaşında ve diğer kitapları hangisi?

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili içeren ifadeleri ile tepki toplayan kitapla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyuruları üzerine kitapta yer alan bazı ifadelerden dolayı yazar hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılan 'Zümrüt Apartmanı' isimli kitapta yer alan bir kısım ibarelerle ilgili şüpheli Abdullah Şevki hakkında TCK’nın 226'ncı maddesi uyarınca 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılmıştır."

YAZAR ABDULLAH ŞEVKİ GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı.

Kitapçılar, Zümrüt Apartmanı'nı ve yazarın diğer kitaplarını satıştan çıkardı.

AİLE BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan yazılı basın açıklamasında, sosyal medya ve bazı haberlerde basım tarihi 2013 yılı olan bir kitapta pedofili içeren ifadelere yer verildiğinin görüldüğü belirtildi. Bakanlık olarak kitabın yazarı ile basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğuna dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"Söz konusu kitapta yer alan ifadelerin TCK'nın 226'ncı maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından gerekli yasal süreç başlatılmış ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Çocuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliğimizdir. Bakanlık olarak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerik ile mücadelemiz devam edecektir."

Sözkonusu kitaptaki ifadeler sosyal medyada da büyük tepki topladı.