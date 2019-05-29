HABER /  POLİTİKA

Bülent Arınç AK Partili bakanların yanında söylemiş Cem Küçük yazdı

Bülent Arınç AK Partili bakanların yanında söylemiş Cem Küçük yazdı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyeliği'ne getirilen Bülent Arınç ile ilgili ilginç bir detayı Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, köşesinde paylaştı.

Bülent Arınç, yeni oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu‘na atanması gündeme oturdu. Türkiye yazarı Cem Küçük, AK Parti'deki dikkat çeken gelişmeyi "Türk siyasetinde Bülent Arınç olayı" başlıklı köşesinde değerlendirdi. 

Bülent Arınç bir duruş ve omurga sahibi

Bülent Arınç'ın siyasi çizgisini hiç bozmadığını belirten Küçük, "sevelim sevmeyelim her ortamda bir duruş ve bir omurga sahibi. Bizler ise durumdan vazife çıkararak konjonktürel hareket ettik ve bu da adam gibi bir duruş olarak algılanmadı" ifadelerine yer verdi. 

AK Parti'nin eski ve yeni tüm milletvekillerinin Bülent Arınç olayından ders çıkarmaları gerektiğini yazan Küçük, yazısına şöyle devam etti:

AK Partili bakanların yanında Cumhurbaşkanlığı modelini eleştirdi

"Arınç bugün Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olmuştur. Dikkat edin Arınç bu makama ulaşmak için Başkan Erdoğan'a hiçbir yalakalık yapmamıştır. Hâlâ da sorsanız şu anki hükûmetin yanlış yaptığına inandığı yüzlerce şey söylüyor. AK Partili bakanların ve milletvekillerinin yanında ‘Arkadaşlar bu partili cumhurbaşkanlığı doğru model olmadı. Acaba hem ülkemiz hem de Başkanımız Erdoğan'ın geleceği için parlamenter sisteme dönmemiz daha mı hayırlı olur, diye düşünüyorum. Bunu tartışmalıyız’ diye konuşmaktan çekinmiyor. Kapalı kapılar arkasında başka önünde başka konuşmuyor. Kendi inandığı demokrat duruş açısından eleştirilerini söylüyor ama öte yandan Recep Tayyip Erdoğan'ı da satmıyor. O manada sadakatini gösteriyor. Erdoğan dışı başka oluşumlarla fingirdemiyor. Fakat Tayyip Erdoğan'a zarar verdiğini düşündüğü kim varsa da onlara yalakalık yapmıyor."

Köşe yazarları bugün ne yazdı?

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Çalılık alana düşen kişi yerine yaban domuzu bulundu
Çalılık alana düşen kişi yerine yaban domuzu bulundu
ABD'de F-35 eğitimi alan Türk pilotlarla ilgili şok kulis Reuters duyurdu
ABD'de F-35 eğitimi alan Türk pilotlarla ilgili şok kulis Reuters duyurdu
Binali Yıldırım sert çıktı: Kulağından tutar atarız
Binali Yıldırım sert çıktı: Kulağından tutar atarız
Hakurk'taki terör yuvalarını Bora vurdu
Hakurk'taki terör yuvalarını Bora vurdu
Kan davasına dönen cinayette yeni gelişme
Kan davasına dönen cinayette yeni gelişme
Yavrusunu alevler arasından böyle kurtardı
Yavrusunu alevler arasından böyle kurtardı
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'daki vize dolandırıcılığı operasyonunda 18 tutuklama
Ankara'daki vize dolandırıcılığı operasyonunda 18 tutuklama
Soylu: İmamoğlu güç zehirlenmesi yaşıyor
Soylu: İmamoğlu güç zehirlenmesi yaşıyor
Kızım 34. bölüm fragmanı final
Kızım 34. bölüm fragmanı final
İmamoğlu o gence tokat mı attı? İşte o görüntüler
İmamoğlu o gence tokat mı attı? İşte o görüntüler
Halk otobüsünde taciz şoku!
Halk otobüsünde taciz şoku!
2019 Ramazan arefesi tatil mi bayram tatili başlangıcı
2019 Ramazan arefesi tatil mi bayram tatili başlangıcı
İlber Ortaylı: Türkiye, Doğu Akdeniz'den çıkamaz
İlber Ortaylı: Türkiye, Doğu Akdeniz'den çıkamaz
Avlu 44. bölüm 2. fragmanı sezon finali
Avlu 44. bölüm 2. fragmanı sezon finali
Yorumlar