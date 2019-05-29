Bülent Arınç AK Partili bakanların yanında söylemiş Cem Küçük yazdı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyeliği'ne getirilen Bülent Arınç ile ilgili ilginç bir detayı Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, köşesinde paylaştı.

Bülent Arınç, yeni oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu‘na atanması gündeme oturdu. Türkiye yazarı Cem Küçük, AK Parti'deki dikkat çeken gelişmeyi "Türk siyasetinde Bülent Arınç olayı" başlıklı köşesinde değerlendirdi.

Bülent Arınç bir duruş ve omurga sahibi

Bülent Arınç'ın siyasi çizgisini hiç bozmadığını belirten Küçük, "sevelim sevmeyelim her ortamda bir duruş ve bir omurga sahibi. Bizler ise durumdan vazife çıkararak konjonktürel hareket ettik ve bu da adam gibi bir duruş olarak algılanmadı" ifadelerine yer verdi.

AK Parti'nin eski ve yeni tüm milletvekillerinin Bülent Arınç olayından ders çıkarmaları gerektiğini yazan Küçük, yazısına şöyle devam etti:

AK Partili bakanların yanında Cumhurbaşkanlığı modelini eleştirdi

"Arınç bugün Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olmuştur. Dikkat edin Arınç bu makama ulaşmak için Başkan Erdoğan'a hiçbir yalakalık yapmamıştır. Hâlâ da sorsanız şu anki hükûmetin yanlış yaptığına inandığı yüzlerce şey söylüyor. AK Partili bakanların ve milletvekillerinin yanında ‘Arkadaşlar bu partili cumhurbaşkanlığı doğru model olmadı. Acaba hem ülkemiz hem de Başkanımız Erdoğan'ın geleceği için parlamenter sisteme dönmemiz daha mı hayırlı olur, diye düşünüyorum. Bunu tartışmalıyız’ diye konuşmaktan çekinmiyor. Kapalı kapılar arkasında başka önünde başka konuşmuyor. Kendi inandığı demokrat duruş açısından eleştirilerini söylüyor ama öte yandan Recep Tayyip Erdoğan'ı da satmıyor. O manada sadakatini gösteriyor. Erdoğan dışı başka oluşumlarla fingirdemiyor. Fakat Tayyip Erdoğan'a zarar verdiğini düşündüğü kim varsa da onlara yalakalık yapmıyor."

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