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ABD'de F-35 eğitimi alan Türk pilotlarla ilgili şok kulis Reuters duyurdu

ABD'de F-35 eğitimi alan Türk pilotlarla ilgili şok kulis Reuters duyurdu

Reuters haber ajansı, ABD'nin Türk pilotlara verilen F-35 eğitimini sonlandırmayı ciddi bir şekilde düşündüğünü yazdı. Bunun gerekçesi ise Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 hava savunma sistemi.

Reuters haber ajansına konuşan ve adını açıklamak istemeyen iki kaynak, eğitimi sonlandırma konusunda son kararın henüz verilmediğini söyledi.

Türk pilotlar, F-35'leri kullanmayı öğrenmek için ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Askeri Üssü'nde eğitim alıyor.

Reuters'a göre eğitim programlarının durdurulması durumunda pilotların ülkelerine mi döneceği, yoksa Türkiye'ye F-35 satışı konusunda nihai bir kararın mı bekleneceği bilinmiyor.

ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları'na konuyla ilgili sorular yönelten Reuters, bunlara bir yanıt alamadığını da yazdı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Mike Andrews ise Türkiye ile S-400 yerine Patriot füzelerinin alımı için görüşüldüğünü söyledi.

ABD, Türkiye'nin S-400'leri alması durumunda bu sistemin radarlarının F-35'lerin önemli bilgilerini edinebileceği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 teslim edilmemesi gerektiğini savunuyor.

Türkiye ise S-400'lerle F-35'lerin birbirilerine engel olmayacağını, F-35'lerin Rusya'nın sınırında S-400 konuşlandırdığı Norveç'te uçmasının bir sakınca olarak görülmediğini söylüyor.

Son olarak Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile anlaşmanın sonuçlandığını ve artık S-400'lerden vazgeçmenin mümkün olmadığını söylemişti.

Türkiye, ABD'nin çıkarmakla tehdit ettiği F-35 programında aynı zamanda üretici durumunda. Uçakların bazı parçaları Türkiye'de üretiliyor.

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