HABER /  GÜNCEL

Yavrusunu alevler arasından böyle kurtardı

Bilecik'te bir köpek alevler içerisinde kalan yavrusunu ağzında taşıyarak kurtardı. O anlar yangına müdahale edildiği sırasında saniye saniye görüntülendi.

BİLECİK'te çöplük alanda çıkan yangında bir köpek, alevlerin arasında kalan yavrusunu ağzında taşıyarak kurtarırken, göçük altında kalan diğer yavru köpeği de belediye çalışanları kurtardı.

Hürriyet Mahallesi’nde Karaçay mevkisindeki Bilecik Belediyesine ait çöplükte, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Bilecik Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınırken, kentin bazı mahalleleri çıkan dumandan etkilendi.

Yavrusunu alevler arasından kurtardı

Yangında bir anne köpek alevler arasında kalan yavrusunu ağzında taşıyarak alevlerden uzaklaştırdı. Diğer yavrusu da yangında yaşanan göçük altında kalırken, bu yavruyu da belediye çalışanları kurtararak, annesinin yanına götürdü.

Öte yandan yangına Bilecik Belediyesine ait 2 itfaiye aracı, 2 Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve 2 su tankeriyle yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürürken, yangınla ilgili soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'daki vize dolandırıcılığı operasyonunda 18 tutuklama
Ankara'daki vize dolandırıcılığı operasyonunda 18 tutuklama
Soylu: İmamoğlu güç zehirlenmesi yaşıyor
Soylu: İmamoğlu güç zehirlenmesi yaşıyor
İmamoğlu o gence tokat mı attı? İşte o görüntüler
İmamoğlu o gence tokat mı attı? İşte o görüntüler
İlber Ortaylı: Türkiye, Doğu Akdeniz'den çıkamaz
İlber Ortaylı: Türkiye, Doğu Akdeniz'den çıkamaz
Sakarya'yı deviren Karagümrük 1 Lig'de!
Sakarya'yı deviren Karagümrük 1 Lig'de!
Mbaye Diagne'den kutlama açıklaması
Mbaye Diagne'den kutlama açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Esed rejimi İdlib'de sivilleri vurdu
Esed rejimi İdlib'de sivilleri vurdu
A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı
A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı
LGS ne zaman 2019 LGS'ye kaç gün kaldı geri sayım
LGS ne zaman 2019 LGS'ye kaç gün kaldı geri sayım
Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti
Ruhani'nin danışmanı Necefi eşini öldürdüğünü itiraf etti
Ruhani'nin danışmanı Necefi eşini öldürdüğünü itiraf etti
Bayram ikramiyesi hangi emekliye 750 lira yatacak?
Bayram ikramiyesi hangi emekliye 750 lira yatacak?
Fenerbahçe'de gidecek ve kalacaklar belli oluyor
Fenerbahçe'de gidecek ve kalacaklar belli oluyor
YKS sınavı ertelendi mi YKS sınavı ne zaman oturum tarihleri
YKS sınavı ertelendi mi YKS sınavı ne zaman oturum tarihleri
Yorumlar