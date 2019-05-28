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Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti. Aşık, 1989-93 yılları arasında Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı yapmıştı.

Fenerbahçe'nin 1989-93 yılları arasında başkanlığını yapan Metin Aşık yaşamını yitirdi.

Aşık, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Florence Nightingale Hastanesinde tedavi görüyordu.

Fenerbahçe, Metin Aşık'ın başkanlığı döneminde 1 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.

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