Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti. Aşık, 1989-93 yılları arasında Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı yapmıştı.
Fenerbahçe'nin 1989-93 yılları arasında başkanlığını yapan Metin Aşık yaşamını yitirdi.
Aşık, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Florence Nightingale Hastanesinde tedavi görüyordu.
Fenerbahçe, Metin Aşık'ın başkanlığı döneminde 1 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.
Fenerbahçe, taziye mesajı yayımladı
Eski başkanlarımızdan, camiamızın değerli ismi Metin Aşık’ı kaybettik.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 28 Mayıs 2019
Kıymetli başkanımıza Allah'tan rahmet; kulübümüzde yöneticilik görevinde bulunmuş oğlu Murat Aşık’a, Aşık ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz.
Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/GPtyFH4KNM