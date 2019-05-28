HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de gidecek ve kalacaklar belli oluyor

Fenerbahçe'de gidecek ve kalacaklar belli oluyor

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren 13 ismin kaderleri şekillenmeye başladı. Sarı Lacivertli Yönetim 13 isimden 7 si ile yolları ayırma kararı aldı. Fenerbahçe yönetiminin Ersun Yanal'ın talepleri doğrultusunda dış transfer çalışmalarını da sürdürürlerken ilk aşama 7 yeni transfer ile kadroyu takviye etmeyi düşündükleri belirtildi.

Sarı lacivertlilerde olarak forma giyen Andre Ayew, Yassine Benzia ve Slimani'nin yanı sıra Şener Özbayraklı, Roman Neustader, İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado ile de yola devam edilmesi beklenmiyor.

Sözleşmeleri biten diğer isimler Volkan Demirel, Martin Skrtel, Tolga Ciğerci gibi isimlerle daha makul sözleşmeler ile yola devam edilmesi planlanıyor.

7 yeni transfer ile takviye

Fenerbahçe yönetiminin Ersun Yanal'ın talepleri doğrultusunda dış transfer çalışmalarını da sürdürürlerken ilk aşama 7 yeni transfer ile kadroyu takviye etmeyi düşündükleri ifade edildi.

Kamp dönemine kadar transferlerin büyük bölümünü tamamlamayı planlayan yönetim ön görüşmeler gerçekleştirdikleri oyuncularla önümüzdeki haftadan itibaren nihai cevaplar için yeniden bir araya gelecekler.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İlber Ortaylı: Türkiye, Doğu Akdeniz'den çıkamaz
İlber Ortaylı: Türkiye, Doğu Akdeniz'den çıkamaz
Kayseri'de ambulans sürücüsüne kasklı saldırı
Kayseri'de ambulans sürücüsüne kasklı saldırı
'Pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarına soruşturma
'Pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarına soruşturma
Bahçeli'den Pençe Operasyonu açıklaması
Bahçeli'den Pençe Operasyonu açıklaması
Google Huawei yüzünden zarar edecek!
Google Huawei yüzünden zarar edecek!
Tacizci eniştesini öldüren kadın için istenen ceza...
Tacizci eniştesini öldüren kadın için istenen ceza...
ÖNCEKİ HABERLER
Kadir Gecesi alametleri Kadir gecesi hangi gün nasıl anlaşılır?
Kadir Gecesi alametleri Kadir gecesi hangi gün nasıl anlaşılır?
Halk otobüsünde taciz şoku!
Halk otobüsünde taciz şoku!
3600 ek gösterge seçim sonrası çıkar mı ne zaman çıkar?
3600 ek gösterge seçim sonrası çıkar mı ne zaman çıkar?
Alman devi Porsche'ye baskın
Alman devi Porsche'ye baskın
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi
Binali Yıldırım'dan 23 Haziran seçimine ilişkin çarpıcı açıklamalar
Binali Yıldırım'dan 23 Haziran seçimine ilişkin çarpıcı açıklamalar
Pençe operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı belli oldu
Pençe operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı belli oldu
Teşekkür alma puanı kaç oldu 2019 e okul karne görüntüleme
Teşekkür alma puanı kaç oldu 2019 e okul karne görüntüleme
Yorumlar