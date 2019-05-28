Fenerbahçe'de gidecek ve kalacaklar belli oluyor

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren 13 ismin kaderleri şekillenmeye başladı. Sarı Lacivertli Yönetim 13 isimden 7 si ile yolları ayırma kararı aldı. Fenerbahçe yönetiminin Ersun Yanal'ın talepleri doğrultusunda dış transfer çalışmalarını da sürdürürlerken ilk aşama 7 yeni transfer ile kadroyu takviye etmeyi düşündükleri belirtildi.

Sarı lacivertlilerde olarak forma giyen Andre Ayew, Yassine Benzia ve Slimani'nin yanı sıra Şener Özbayraklı, Roman Neustader, İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado ile de yola devam edilmesi beklenmiyor.

Sözleşmeleri biten diğer isimler Volkan Demirel, Martin Skrtel, Tolga Ciğerci gibi isimlerle daha makul sözleşmeler ile yola devam edilmesi planlanıyor.

7 yeni transfer ile takviye

Fenerbahçe yönetiminin Ersun Yanal'ın talepleri doğrultusunda dış transfer çalışmalarını da sürdürürlerken ilk aşama 7 yeni transfer ile kadroyu takviye etmeyi düşündükleri ifade edildi.

Kamp dönemine kadar transferlerin büyük bölümünü tamamlamayı planlayan yönetim ön görüşmeler gerçekleştirdikleri oyuncularla önümüzdeki haftadan itibaren nihai cevaplar için yeniden bir araya gelecekler.