HABER /  EKONOMİ

THY ile büyük anlaşma! KAP'a duyuruldu

THY ile büyük anlaşma! KAP'a duyuruldu

THY Do&Co, THY ile 15 yıl süreli ikram anlaşması imzaladı. THY Do&Co İkram Hizmetleri, THY'nin Türkiye çıkışlı tüm uçuşlarında ikram hizmeti verecek. Şirketin dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre anlaşma İstanbul'daki otel projesinin THY Do&Co'dan THY'ye satışını da içeriyor.

Türk Hava Yolları ( THY)  uçaklarına ikram hizmeti veren Türk işadamı Atilla Doğudan'ın sahibi olduğu Viyana merkezli Do&Co  ile 15 yıllık anlaşma imzaladı. Do&Co'nun THY ile ortak olduğu THY Do&Co İkram Hizmetleri, THY'nin Türkiye çıkışlı tüm uçuşlarında ikram hizmeti verecek. Şirketin dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ( KAP) yaptığı açıklamaya göre anlaşma İstanbul'daki otel projesinin THY Do&Co'dan THY'ye satışını da içeriyor.

Do& Co Aktiengesellschaft'tan yapılan açıklama şöyle:

"Do & Co Aktiengesellschaft; Do & Co ve Türk Hava Yollari A.O. (Turkish Airlines) ortak şirketi olan THY Do & Co İkram Hizmetleri A.Ş.'nin, Türk Hava Yolları ile Türkiye'deki Havalimanlarından çıkışlı tüm uluslararası, ulusal ve charter uçuşlarını kapsayan ikram hizmetleri anlaşmasını, 15 yıl süreli olarak imzaladığını duyurur. Söz konusu anlaşma, ayrıca İstanbul‘daki otel projesinin THY Do & Co İkram Hizmetleri A.Ş'den Türk Hava Yolları'na satışını da içermektedir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi emsal koşullara, özellikle yetkili rekabet makamlarının onayına tabidir."

SON DAKİKA HABERLERİ
GENAR Araştırmanın sahibi İhsan Aktaş'tan 23 Haziran seçimleriye ilgili çarpıcı sözler
GENAR Araştırmanın sahibi İhsan Aktaş'tan 23 Haziran seçimleriye ilgili çarpıcı sözler
PFDK Fatih Terim'in cezasını açıkladı
PFDK Fatih Terim'in cezasını açıkladı
Binali Yıldırım'dan BBP'ye ziyaret! Canlı yayında son dakika açıklamalar
Binali Yıldırım'dan BBP'ye ziyaret! Canlı yayında son dakika açıklamalar
20 takımlı lig olacak mı? Özdemir açıkladı
20 takımlı lig olacak mı? Özdemir açıkladı
Çocuk istismarını anlatan kitapta iğrenç satırlar... Sosyal medyada infial
Çocuk istismarını anlatan kitapta iğrenç satırlar... Sosyal medyada infial
Nazım Sangare'den Şenol Güneş sorusuna esprili yanıt
Nazım Sangare'den Şenol Güneş sorusuna esprili yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
Binali Yıldırım'dan 23 Haziran seçimine ilişkin çarpıcı açıklamalar
Binali Yıldırım'dan 23 Haziran seçimine ilişkin çarpıcı açıklamalar
Sivas patent başvurusunda şaşırttı! 81 il içinde 35'inci sırada
Sivas patent başvurusunda şaşırttı! 81 il içinde 35'inci sırada
Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak ödeme günü netleşti
Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak ödeme günü netleşti
Bursa'daki teleferik 3 haftadır çalışmıyordu yeni haber geldi
Bursa'daki teleferik 3 haftadır çalışmıyordu yeni haber geldi
Bayram ikramiyesi hangi emeklilere eksik yatacak?
Bayram ikramiyesi hangi emeklilere eksik yatacak?
2019 Ramazan arefesi tatil mi bayram tatili başlangıcı
2019 Ramazan arefesi tatil mi bayram tatili başlangıcı
Annesinden ilik nakli yapılmıştı! Öykü Arin’den haber geldi
Annesinden ilik nakli yapılmıştı! Öykü Arin’den haber geldi
LGS ne zaman 2019 LGS'ye kaç gün kaldı geri sayım
LGS ne zaman 2019 LGS'ye kaç gün kaldı geri sayım
Yorumlar