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Eski Barcelonalı yıldız Xavi Hernandez teknik direktör oldu

Eski Barcelonalı yıldız Xavi Hernandez teknik direktör oldu

Adı Barcelona ile özdeşleşen ve futbolu bıraktığını açıklayan Xavi Hernandez, Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd'a teknik direktör olarak görevlendirildi.

El Sadd kulübünden yapılan açıklamada, sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıran 39 yaşındaki Xavi'nin iki sezon boyunca teknik direktör unvanıyla takımı çalıştıracağı belirtildi.

Xavi'nin yardımcılığını ise Sergio Oriol, Ivan Torres, Oscar Hernandez, Jose Manuel, David Baratas, Antonio Lobo, Sergio Garcia ve Antonio Tramulas üstlenecek.

Xavi kariyerixavi

Barcelona ile 8 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı'nda ise 2 Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası kazanan tecrübeli futbolcu, 2015'te transfer olduğu El Sadd ekibinde 86 karşılaşmada 22 gole imza attı.

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