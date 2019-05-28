HABER /  OTOMOBİL

Sigortacılardan bayram tatiline çıkacak araç sahiplerine uyarı

Sigortacılardan bayram tatiline çıkacak araç sahiplerine uyarı

Başkent Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Hacı Ali Yücel, Ramazan Bayramı tatilinde seyahate çıkması beklenen yaklaşık 10 milyon araç sürücüsüne sigorta poliçelerini kontrol etme uyarısında bulundu.

Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, trafik kurallarına uyulmasının uzun süreli yolculuklarda daha da önemli hale geldiğine işaret etti.

Sürücülerin birçoğunun bilerek zorunlu trafik sigortası yaptırmadıklarını ya da poliçelerinin süresinin dolduğunun farkına varmadıklarını belirten Yücel, "Vatandaşların bayram tatilinde mağduriyet yaşamaması adına sigorta poliçelerini kontrol etmelerinde fayda var." ifadesini kullandı.

Kaza riskine karşı kasko yaptırmanın önemli olduğunu vurgulayan Yücel, şunları kaydetti:

"Kasko sigortası yaptırmak araç sahibine sadece olası kazalar sonrasında ortaya çıkan hasar maliyetinin karşılanması sürecinde değil, yol yardımı, ikame araç, barınma gibi uzun yolda meydana gelebilecek aksiliklerin kısa sürede bertaraf edilmesi adına da çok önemli avantajlar sağlıyor."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Elçin Sangu'ya yanıt gecikmedi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Elçin Sangu'ya yanıt gecikmedi!
Ozan Kabak dünya devine transfer oluyor
Ozan Kabak dünya devine transfer oluyor
Başakşehir'de Emre Belözoğlu'ndan sonra iki isimle yollar ayrılıyor
Başakşehir'de Emre Belözoğlu'ndan sonra iki isimle yollar ayrılıyor
Teknoloji devi Google'dan inanılmaz yatırım
Teknoloji devi Google'dan inanılmaz yatırım
Alibeyköy Baraj Gölü'nde iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Alibeyköy Baraj Gölü'nde iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Aselsan'dan KKTC'de araştırma merkezi kuruyor
Aselsan'dan KKTC'de araştırma merkezi kuruyor
ÖNCEKİ HABERLER
Yüzyılın anlaşması değil Batı Şeria'yı yutma planı
Yüzyılın anlaşması değil Batı Şeria'yı yutma planı
Serel Yereli kaç yaşında kimdir Serel Yereli dizileri hangisi
Serel Yereli kaç yaşında kimdir Serel Yereli dizileri hangisi
Karnesinde 2 olan öğrenci takdir-teşekkür alabilir mi?
Karnesinde 2 olan öğrenci takdir-teşekkür alabilir mi?
Teşekkür alma puanı kaç oldu 2019 e okul karne görüntüleme
Teşekkür alma puanı kaç oldu 2019 e okul karne görüntüleme
Eski HSYK ikinci İdare Başkanı Nesibe Özer'e FETÖ'den 11 yıl 3 ay hapis cezası
Eski HSYK ikinci İdare Başkanı Nesibe Özer'e FETÖ'den 11 yıl 3 ay hapis cezası
YKS sınavı ertelendi mi YKS sınavı ne zaman oturum tarihleri
YKS sınavı ertelendi mi YKS sınavı ne zaman oturum tarihleri
Takdir-teşekkür belgesi almak için devamsız kaç gün olmalı?
Takdir-teşekkür belgesi almak için devamsız kaç gün olmalı?
3600 ek gösterge seçim sonrası çıkar mı ne zaman çıkar?
3600 ek gösterge seçim sonrası çıkar mı ne zaman çıkar?
Yorumlar