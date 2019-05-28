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Eski HSYK ikinci İdare Başkanı Nesibe Özer'e FETÖ'den 11 yıl 3 ay hapis cezası

Eski HSYK ikinci İdare Başkanı Nesibe Özer'e FETÖ'den 11 yıl 3 ay hapis cezası

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, Özer, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Özer'in avukatı da hazır bulundu.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Özer, örgüt üyesi ve yöneticisi olmadığını ileri sürdü. 

Hakkındaki iddiaların dayanağının bulunmadığını söyleyen Özer, gözaltına alınması ve tutuklanmasının usule aykırı olduğunu iddia etti.

Özer, "Darbe girişimi bahane edilerek suç işlemiş gibi gözaltına alındım, tutuklandım." diyerek, suçsuz olduğunu savundu.

''Gerçekler er geç ortaya çıkacaktır''

FETÖ ile irtibatının bulunmadığını öne süren Özer, "Bugüne kadar hiç kimseye yaranmak için çaba sarf etmedim. Bunu yapmadığım için bu durumlara düştüm. Hiçbir zaman talimatla hareket etmedim. Adalete güveniyorum. Gerçekler er geç ortaya çıkacaktır." diye konuştu. 

Kardeşi Necmi Özer'in ve diğer tanıkların ifadesini de kabul etmeyen Özer, beraatini istedi.

Özer ve avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

Daha sonra, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire üyesi Fevzi Yıldırım tarafından açıklandı.

 11 Yıl 3 ay hapis cezası

Nesibe Özer'e, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 9 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 13 yıl 6 aya çıkardı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 11 yıl 3 aya indiren mahkeme heyeti, Özer'in tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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