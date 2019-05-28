Buldan'dan çağrı: Sayın Erdoğan, size de bir gün lazım olacak unutmayın

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, grup toplantısında, "O adalet herkese lazım olacak Sayın Erdoğan, size de bir gün lazım olacak unutmayın." ifadelerini kullandı.

Buldan, "Çözüm sürecinin sonlandırılması ile ülke savaştan darbe sürecine, ekonomik krize varana kadar çok kötü süreçlerden geçmeye başladı. Oysa çözüm sürecinde annelerimiz ağlamıyor, gencecik fidanlar toprağa düşmüyordu. Barışa çok yaklaşmıştık çözüm sürecinde ancak bu sürecin sonlandırılması ülkeye 4 yıl kaybettirdi." değerlendirmesi yaptı.

"Tüm sorunların çözümü ancak toplumsal uzlaşı ve demokratik siyasetle mümkündür, hükümet de farkındadır." diyen Buldan, "HDP olarak demokratik siyasette ve barış çizgisinde ısrar edeceğimizi bir kez daha belirtmek isteriz. Cumhuriyet demokratikleşene kadar bu mücadele bayrağını asla yere düşürmeyeceğiz." diye konuştu.

Buldan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"YSK kararında tek bir hırsızlıktan bahsedilmiyor"

-250 sayfa uydurdular, çünkü savunamadılar. YSK kararında tek bir hırsızlıktan bahsedilmiyor. Şunu unutmasınlar, asıl gerekçeli kararı 23 Haziran’da İstanbul halkı verecektir. Her türlü hukuksuzluğa başvurdular. 250 sayfalık hukuksuz gerekçeye karşı İstanbul halkına çağrımızdır, 23 Haziran’da oy farkını 250 bin yapalım. Gerekirse 24 saat belediyelerimizin önünde nöbet tutarız, o belediyeleri size vermeyiz.

İstanbul seçimi

-23 Haziran İstanbul seçimi bizim için aynı zamanda Muş seçimidir, Şırnak, Bağlar seçimidir, gasp edilen belediyelerimizin seçimidir. Tatvan’da yaşanan bir gasba, Tatvan’da yaşanmış gibi duyarsız kalırsanız yarın her yerde Tatvan’daki gibi davranmaya başlarlar. Hukuksuzluğa karşı topyekün mücadele edilmeli.

"O adalet herkese lazım olacak"

-Buradan hükümeti uyarıyoruz; Halfeti’den elinizi çekin, işkenceciler hakkında derhal gereğini yapın, görevlileri alın.

Selahattin Demirtaşlar, Figen Yüksekdağlar, Sebahat Tunceller cezaevindeyken, katillerin dışarıda gezmesi kabul edilemez. Hizbullahçıları tahliye eden yargı Veli Encü’yü tutukladılar. Ferhat Encü 3 yıldır rehin olarak tutuluyor. Adaleti yok edenler unutmasın, adalet ölürse insanlık da ölür. Nerede sizin adaletiniz, hukukunuz? O adalet herkese lazım olacak Sayın Erdoğan, size de bir gün lazım olacak unutmayın