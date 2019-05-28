İçtimada Sedat Peker sloganları! askerlerin videosu olay oldu

Bir grup askerin içtimada "Devler gelir devler gider, tek dev kalır Sedat Peker" diye bağırdığı video, sosyal medyayı karıştırdı.

Nerede ve ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntülerde içtimada bir grup askerin "Devler gelir devler gider, tek dev kalır Sedat Peker" diyerek yürüyüş yaptığı görülüyor.

Sosyal medyayı karıştıran görüntünün sonunda bir askerin Peker'e "Bir umuttur yaşamak reis" diyerek seslendiği duyuluyor.

CHP'li vekil sert tepki gösterdi

CHP'nin asker kökenli milletvekillerinden Mehmet Ali Çelebi, tepki çeken görüntüye "Vatan sana canım feda', 'Her şey vatan için', 'Vatan, şeref, vazife, dürüstlük'. Bunlardan başka yürüyüş kararı saymadık, görmedik biz. Yeni askerlik böyle mi olacak!!!" diyerek tepki gösterdi.